Как самостоятельно справиться с паникой, страхом и тревогой

Для всех психических и соматических расстройств существует одно общее правило – чем раньше будут приняты меры, тем больше шансов на успех и выздоровление. Если вы страдаете приступами паники, фобиями, повышенной тревогой и не можете или не хотите уже сейчас обратиться к специалисту, то можно попробовать справиться с этими проблемами самостоятельно. Существуют специальные техники самопомощи в борьбе с вышеуказанными проблемами. Возможно, для некоторых людей самостоятельная работа над своими страхами будет более сложной в выполнении, ведь никто не будет контролировать и говорить, что и когда делать, нужно самому для себя быть эффективным управляющим.

Самостоятельно справиться с приступами паники, фобиями, повышенной тревогой вполне возможно! Для этого чаще всего используют техники дыхания, релаксации, отвлечение, напряжение и расслабление мышц. Для того, чтобы иметь шансы на победу, придется освоить все эти методы и научиться качественно их применять.

Не стоит тешить себя иллюзиями о том, что достаточно только раз проделать все рекомендованные техники и от паники и тревоги не останется и следа. Так не будет. И скорее всего, во время первой попытки вы не успеете даже подумать о том, что "надо бы правильно подышать и расслабиться". Для такого автоматизма нужна длительная практика и неоднократное повторение нужных действий.

Иллюстрация

Начать можно с достаточно простых методов. К примеру, во время следующего приступа, попробуйте глубоко подышать или напрягать и расслаблять мышцы тела. А если дышать через одноразовый пакет, таким образом, вы уменьшите количество поступающего воздуха. Весь вдыхаемый воздух будет насыщен углекислым газом, что может воспрепятствовать усилению проявлений паники, тревоги или страха.

Как бы ни было сложно и страшно, помните – паническая атака имеет определенное время действия. Она закончится, и, скорее всего, очень быстро. Вспомните, чем закончилась предыдущая паническая атака? Имела ли она какие-то "ужасающие" последствия? Нет, конечно! Ведь часто мы боимся не реальных последствий, а своей развитой фантазии. Да, вы переживаете проявления повышенной активности вегетативной нервной системы: учащение пульса и дыхания, повышение артериального давления, побледнение или покраснение кожных покровов, повышение потоотделения или сухость кожи и слизистых. Остальное – возможный инсульт, инфаркт, "сойду с ума" и др. – это просто фобофобия – страх страха. Это вами додуманный дополнительный страх.

При панической атаке многие пытаются убежать и скрыться от людей. Это не облегчит ваше состояние. Ловите еще один совет, но он для сильных духом! Постарайтесь представить себя отстраненным наблюдателем, который просто смотрит на все происходящие действия со стороны. Отнеситесь к своему состоянию философски, как к необходимому жизненному опыту, который будет полезен для того, чтобы справиться с последующими паническими атаками.

Новости Как понизить уровень тревожности

Иллюстрация

Попробуйте самостоятельно (или с помощью психологов, психотерапевтов) рационально проанализировать ситуацию и отстраненно подумать о том, что вас беспокоит. Это может быть одним из внутренних конфликтов (по типу "хочу, но не могу", "хочу, но не дают" или "хочу и то, и другое"). А может, вы находитесь в хронической стрессовой ситуации (нелюбимая работа или проживание с мужем-деспотом, а силы и духа нет уйти)?

А проявлением всего этого, так называемым "звоночком", может быть приступ паники, возникновение страха или выраженной тревоги.

Не бойтесь изменить ситуацию и выйти из зоны мнимого комфорта! Не страшитесь панической атаки, фобий и тревоги! Со всем этим можно справиться, только нужно очень захотеть!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!