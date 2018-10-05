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Анна Блинкова
Анна Блинкова
Психолог, репродуктологВсе статьи автора

Репродуктивная система – зеркало наших отношений

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Что первое приходит в голову? Какой образ? Ассоциации? Зафиксируйте себе это.

Удивительно, но это самая противоречивая, с точки зрения психологии, система в нашем организме. В ней скрывается масса амбивалентных чувств, переживаний, проекций и ожиданий, которые складываются от части из нашего личного опыта, а от части из того опыта, который передают нам наши родители.

Репродуктивная система:

1.Это важная часть меня, моего тела, данная мне природой, а потому я женщина.

2.Это центр моей женственности и красоты - гормоны, которые она вырабатывает регулируют мои жизненные циклы.

3.Это моя сексуальность - она может быть как источником наслаждения, так и источником негативных сексуальных ощущений.

4.Это место, где начинается новая жизнь - зачатие, беременность, роды.

5.Это моя связь с женским родом - генетически я ношу в себе часть своей мамы и бабушки (ее мамы).

6.Это источник неудобств - ежемесячные выделения, неуместное половое влечение.

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7.Это источник проблем с мужчинами - "неправильная" сексуальность/половое влечение, необходимость держать мужчин на расстоянии, вести себя прилично и сдерживать порывы.

8.Это источник боли - менструальные боли, венерические инфекции, медицинские исследования, роды.

9.Это источник стыда и страха - нежелательная беременность, инфекции и вирусы, медицинские манипуляции, роды, аборты.

10.Это мудрый механизм моего тела, который я умею контролировать и держать в своей власти, но у него есть возможность ответить мне тем же.

Но самое главное, для того, чтобы понять свою репродуктивную систему и природу ее проблем, необходимо помнить, она является зеркалом наших отношений с миром и самими с собой. Наша репродуктивная система живет ровно так же как и живем мы.

Что откликается из перечисленного?

Какой складывается образ?

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Источник:Анна Блинкова
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