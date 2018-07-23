Разочарование - чувство, которое часто сопровождает бесплодие. ⠀
Разочарование в себе, как в здоровой женщине.
Неоправданные надежды на светлое и легкое будущее.
Неоправданные ожидания других (мужа, родителей).
Что с нами происходит?
Мы ходим от врача к врачу, тратим энергию на злость и обиду, что все рожают, а мой идеальный план материнства провалился. Одним словом, бьемся рыбой об лед, но всячески гоним от себя грустные мысли.
А меж тем, разочарование не трагедия, не конец, а начало! Это важное чувство, и оно может быть огромным ресурсом.
Переживание разочарования означает, что мы начинаем видеть ситуацию без иллюзий, как если бы перед нами наконец-то опустили завесу, и мы увидели реальную картину. ⠀
И здесь важно просто осознать:
Вот я. ⠀
Я есть такая, какая сейчас и другой меня нет.
У меня есть только мой опыт, и он такой (перечислить).
Как только мы начинаем осознавать свои ограничения, мы начинаем понимать чего нам на самом деле не хватает. Чего мы хотим здесь и сейчас, в этой ситуации, с этими обстоятельствами. ⠀
Хочу ли я ребёнка сейчас?
Хочу ли я от этого мужчины?
Готова ли я к материнству?
Чего ещё в жизни я хочу?
Именно в этой точке происходит рост, когда: ⠀
я прощаюсь с иллюзиями про себя;
вижу и принимаю себя такой, как сейчас;
начинаю тратить энергию только на истинные свои потребности.
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