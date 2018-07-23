Разочарование - чувство, которое часто сопровождает бесплодие. ⠀

Разочарование в себе, как в здоровой женщине.

Неоправданные надежды на светлое и легкое будущее.

Неоправданные ожидания других (мужа, родителей).

Что с нами происходит?

Мы ходим от врача к врачу, тратим энергию на злость и обиду, что все рожают, а мой идеальный план материнства провалился. Одним словом, бьемся рыбой об лед, но всячески гоним от себя грустные мысли.

А меж тем, разочарование не трагедия, не конец, а начало! Это важное чувство, и оно может быть огромным ресурсом.

Переживание разочарования означает, что мы начинаем видеть ситуацию без иллюзий, как если бы перед нами наконец-то опустили завесу, и мы увидели реальную картину. ⠀

И здесь важно просто осознать:

Вот я. ⠀

Я есть такая, какая сейчас и другой меня нет.

У меня есть только мой опыт, и он такой (перечислить).

Как только мы начинаем осознавать свои ограничения, мы начинаем понимать чего нам на самом деле не хватает. Чего мы хотим здесь и сейчас, в этой ситуации, с этими обстоятельствами. ⠀

Хочу ли я ребёнка сейчас?

Хочу ли я от этого мужчины?

Готова ли я к материнству?

Чего ещё в жизни я хочу?

Именно в этой точке происходит рост, когда: ⠀