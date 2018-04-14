Раскрыт главный секрет семейного счастья

На семейное счастье огромное влияние оказывает уровень дохода семьи.

Ученые из американского университета социсследований выяснили, что семьи с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем остальные. Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Science Research.

Исследователи пришли к заключению, что супруги, получающие на двоих доход до 60 тысяч долларов в год, чаще проявляют заботу друг к другу и ведут общий бюджет.

Ученые опросили более 3,5 тысяч человек в возрасте от 24 до 89 лет и разделили их на три группы: холостяки, пары "со стажем" и молодожены. Выяснилось, что одинокие люди больше подвержены депрессии, чем те, кто состоит в постоянных отношениях.

Социологи выяснили, что счастье в отношениях соотносится с уровнем дохода: на удивление, менее богатые пары оказались самими счастливыми.

Ранее "МедОбоз" делился секретами семейного счастья.