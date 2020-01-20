Психотерапевт рассказала о распространенном психическом расстройстве

Все мы хоть когда-нибудь да слышали о социофобии, возможно, даже называли какого-нибудь знакомого в шутку социофобом. Но, уверены ли вы, что понимаете реальный смысл этого слова и то, что за ним стоит? Итак, попробуем в этом разобраться.

Социофобия – это состояние, когда наблюдается выраженный страх перед социумом и социальным взаимодействием. Относится к психическим расстройствам невротического круга, то есть невротическим расстройствам или неврозам, как ранее их называли.

Социофобы очень боятся публичных выступлений, принимать еду в ресторанах или других заведениях общепита, посещать театр, выставки, выполнять любые другие действия, при которых окружающие люди могут обратить и обращают на них внимание. Наряду с агорафобией самой распространенной фобией является также социофобия. Хотя, учитывая особенности таких больных (страх пред коммуникацией с медперсоналом при обращения за помощью), данная статистика может быть не полной. Большинство социофобов просто не обращаются за помощью к специалистам, потому что не хотят лишний раз выходить из дома. Низкий уровень медицинской грамотности населения приводит к тому, что больные невротическими расстройствами (неврозами) считают их неизлечимыми, а также боятся и отказываются идти к врачу с полной или частичной уверенностью в том, что их не поймут и не помогут.

Страх перед взаимодействием с другими людьми проявляется в постоянном избегании любых контактов и выраженной боязни некоторых видов социальных взаимодействий. Каждый раз при уходе из нежелательной ситуации такой человек чувствует облегчение, но не следует забывать, что впоследствии он может столкнуться с подобной неприятной для него ситуацией. К тому же, такое поведение не проходит без последствий. Рано или поздно, большинство социальных контактов социофоба отпадут, и он будет жить уединенно на сколько это возможно. Нередко человек с социофобией и сам вполне трезво смотрит на свое поведение и осознает безосновательность некоторых страхов и шаблонов поведения. Но, несмотря на это, он никак не может справиться со своими страхами и с этой проблемой самостоятельно, даже если понимает все будущие негативные последствия.

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Социофобия – страх перед контактом с другими людьми Иллюстрация

Часто у социофобов (около 65 %) присутствуют другие невротические расстройства (коморбидность), которые сопутствуют социофобию, чаще всего – это тревожные, депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства. Живя в постоянном страхе перед взаимодействием с другими людьми, они иногда пытаются его приглушить, и к сожалению, не визитом к специалисту, а спиртными напитками, со временем скатываясь к алкоголизму. Иногда, социофобия сопровождается навязчивыми и "нелогичными" с точки зрения здравого смысла мыслями. Критическое отношение к своим болезненным переживаниям у таких больных присутствует, но справиться с навязчивыми мыслями и страхами по типу – "А может, они подумают обо мне плохо? А вдруг у меня начнут трястись руки, и окружающие увидят?", которые сопровождающимися нередко повышенной тревогой и сниженным настроением, они самостоятельно справиться не могут.

Необходимо знать о том, что с данной проблемой на самом деле вполне возможно справиться! Основным инструментом в этом случае является когнитивно-поведенческая терапия, основной фокус которой как раз и направлен на работу со страхом, дисфункциональными мыслями и действиями. Психолог, психотерапевт, а иногда совместно с психиатром, могут помочь больному справиться с социофобией.

Поэтому, лучше решение этой проблемы (невротическое расстройство) не откладывать в долгий ящик, а как можно раньше начать жить счастливее, свободно дыша полной грудью.

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