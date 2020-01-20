Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психология

Психотерапевт рассказала о распространенном психическом расстройстве

409
Читать материал на украинском

Все мы хоть когда-нибудь да слышали о социофобии, возможно, даже называли какого-нибудь знакомого в шутку социофобом. Но, уверены ли вы, что понимаете реальный смысл этого слова и то, что за ним стоит? Итак, попробуем в этом разобраться.

Социофобия – это состояние, когда наблюдается выраженный страх перед социумом и социальным взаимодействием. Относится к психическим расстройствам невротического круга, то есть невротическим расстройствам или неврозам, как ранее их называли.

Социофобы очень боятся публичных выступлений, принимать еду в ресторанах или других заведениях общепита, посещать театр, выставки, выполнять любые другие действия, при которых окружающие люди могут обратить и обращают на них внимание. Наряду с агорафобией самой распространенной фобией является также социофобия. Хотя, учитывая особенности таких больных (страх пред коммуникацией с медперсоналом при обращения за помощью), данная статистика может быть не полной. Большинство социофобов просто не обращаются за помощью к специалистам, потому что не хотят лишний раз выходить из дома. Низкий уровень медицинской грамотности населения приводит к тому, что больные невротическими расстройствами (неврозами) считают их неизлечимыми, а также боятся и отказываются идти к врачу с полной или частичной уверенностью в том, что их не поймут и не помогут.

Страх перед взаимодействием с другими людьми проявляется в постоянном избегании любых контактов и выраженной боязни некоторых видов социальных взаимодействий. Каждый раз при уходе из нежелательной ситуации такой человек чувствует облегчение, но не следует забывать, что впоследствии он может столкнуться с подобной неприятной для него ситуацией. К тому же, такое поведение не проходит без последствий. Рано или поздно, большинство социальных контактов социофоба отпадут, и он будет жить уединенно на сколько это возможно. Нередко человек с социофобией и сам вполне трезво смотрит на свое поведение и осознает безосновательность некоторых страхов и шаблонов поведения. Но, несмотря на это, он никак не может справиться со своими страхами и с этой проблемой самостоятельно, даже если понимает все будущие негативные последствия.

Новости
Названы признаки панической атаки
Социофобия – страх перед контактом с другими людьми

Социофобия – страх перед контактом с другими людьми

Иллюстрация

Часто у социофобов (около 65 %) присутствуют другие невротические расстройства (коморбидность), которые сопутствуют социофобию, чаще всего – это тревожные, депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства. Живя в постоянном страхе перед взаимодействием с другими людьми, они иногда пытаются его приглушить, и к сожалению, не визитом к специалисту, а спиртными напитками, со временем скатываясь к алкоголизму. Иногда, социофобия сопровождается навязчивыми и "нелогичными" с точки зрения здравого смысла мыслями. Критическое отношение к своим болезненным переживаниям у таких больных присутствует, но справиться с навязчивыми мыслями и страхами по типу – "А может, они подумают обо мне плохо? А вдруг у меня начнут трястись руки, и окружающие увидят?", которые сопровождающимися нередко повышенной тревогой и сниженным настроением, они самостоятельно справиться не могут.

Необходимо знать о том, что с данной проблемой на самом деле вполне возможно справиться! Основным инструментом в этом случае является когнитивно-поведенческая терапия, основной фокус которой как раз и направлен на работу со страхом, дисфункциональными мыслями и действиями. Психолог, психотерапевт, а иногда совместно с психиатром, могут помочь больному справиться с социофобией.

Поэтому, лучше решение этой проблемы (невротическое расстройство) не откладывать в долгий ящик, а как можно раньше начать жить счастливее, свободно дыша полной грудью.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Психология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости