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/ Психология

Психотерапевт рассказала о главном страхе украинцев из-за COVID-19

2.9т
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Украинцы во время карантина из-за коронавируса COVID-19 больше переживают не о самой болезни, а об экономических последствиях ситуации.

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Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказала психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, выпускница Медицинской школы Гарвардского университета в США Тина Берадзе.

Карантин

Карантин

TheStreet

Женщина рассказала, что ее западные пациенты переживают, что у них больше нет возможности проводить время так, как раньше: с друзьями, пикниками, ресторанами и так далее. В это же время украинцы очень беспокоятся о своем материальном положении.

"У нас на первом месте социальные проблемы. И это совершенно понятно. Потому что даже несчастные Испания или Италия, где очень высокая статистика смертности от COVID-19, могут позволить себе сидеть дома и не переживать о том, чем завтра кормить семью. В Украине не так. У нас даже условная Конча-Заспа, где живут состоятельные люди, переживает до такой степени, что нанимает вооруженную охрану", – рассказала психотерапевт.

Она пояснила, что люди с высоким достатком переживают, что карантин резко повысит статистику грабежей и разбоев.

"Мы же прекрасно понимаем, к чему привел капитализм, особенно дикий капитализм на территории бывшего СССР. В Украине огромный разрыв между богатыми и бедными. У нас 1% населения живет хорошо, остальные – сводят концы с концами. Карантин наглядно проявил эти проблемы", – отметила Берадзе.

По ее словам, и у бедных, и у богатых украинцев страх перед коронавирусом не на первом месте.

"Все почему-то думают, что их это точно не коснется. Хотя состоятельные люди на всякий случай уже приобрели для себя лично аппараты искусственной вентиляции легких. Более того, даже бригады врачей наняли, которые в случае чего в любую минуту к ним примчатся или вообще во флигелях рядом с особняками живут", – сказала психиатр.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Она добавила, что карантин также повысил количество жалоб на психологическое насилие в семье.

"То есть угрозы физического увечья для партнера нет, но психологическое давление невыносимое. Это как радиация: следов нет, но убивает... Когда люди ходили на работу, в тренажерные залы, рестораны-кафе – они там психически разгружались. А сейчас все 24 часа в сутки и семь дней в неделю под одной крышей", – пояснила Берадзе.

Тина Берадзе

Тина Берадзе

lady.tsn.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее двое британцев, переживших коронавирус, рассказали о том, насколько сложной была болезнь в эмоциональном плане.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Тина Берадзе
Место
Украина
Теги
кризис Психология карантин
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Правильно богатое ворье боиться)))но вооруженная охрана им не поможет))))))))оружия у всех хватает))))чем поможет им вооруженная охрана против гранатомёта РПГ или АГС?))))))))))
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