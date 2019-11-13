Психолог рассказала, какие слова никогда нельзя произносить вслух

"Все, о чем мы думаем, может материализоваться" - наверняка каждому не раз приходилось слышать такое утверждение.

Психолог-психотерапевт Лариса Россол на 100% с ним согласна, и рекомендует не только контролировать свои мысли, но и даже речь.

"Все, о чем мы думаем и говорим, работает для нашего подсознания, как компас. Даже простые слова могут задать вектор движения наших дальнейших мыслей и поступков, которые и приведут к определенным результатам – желаемым или нет, - говорит эксперт. – Так, некоторые слова, которые мы произносим или осмысливаем, могут создавать внутренние барьеры и мешать двигаться к назначенным целям, а некоторые – наоборот, воодушевлять на покорение все новых вершин. Более того, если отталкиваться от "теории притяжения", все, о чем мы думаем или говорим, мы в дальнейшем сами к себе притягиваем, то есть, подсознательно настраиваемся на это и идем к заданной цели. Потому лучше максимально вычеркнуть из головы негативно закрашенные слова и фразы, и вскоре вы увидите, что жизнь (настроение, отношения, самочувствие и дела) развивается в лучшую сторону".

Ведь, по словам специалиста, наша психика – очень тонкая структура, которая может реагировать не только на внешние раздражители, но и на внутренние установки, потому очень часто причиной ухудшения здоровья или каких-то жизненных неурядиц становятся именно психосоматика и самовнушение (даже непроизвольное).

MedOboz собрал для вас список запретных слов и фраз, от которых стоит отказаться навсегда.

Слова и фразы, которые нельзя произносить никому Рrofgallery

Я не могу/у меня не получится

И тому подобные фразы создают в вашей голове барьер – то есть вы сами себе даете установку на неудачу. В конце концов начатое дело и правда может потерпеть фиаско. Вместо этих слов лучше сказать: "Будет сложно, но я постараюсь", "Раньше я этого не делал, но приложу все усилия", и т.д. Именно они вселят уверенность в своих силах и настроят на успех.

Проблема

Это негативно окрашенное слово работает как магнит: обратите внимание, что, однажды произнеся его вслух, у вас все чаще стали появляться поводы для его применения. И не важно, в каком контексте вы его использовали впервые (по отношению к здоровью или работе), "разрушения" могут начаться во всех сферах вашей жизни.

Замените фразы, которые содержат слово "проблема", например, "Проблема со спиной" или "Проблемы на работе", на более позитивно окрашенные, например, "Занимаюсь здоровьем спины", или "Ситуация на работе требует решения" и т.д. Главное, чтобы каждая ваша фраза была заряжена позитивом.

Я устал/больше не могу

Такие и подобные фразы имеют влияние подобно "энергетическим вампирам". После их произнесения действительно ощущается упадок сил, нежелание что-то делать. Психика реагирует на них подобно команде "Стоп, хватит", после чего на самом деле придется прекратить начатое и остановиться (на долго или нет – неизвестно никому).

Заменить их всегда можно на заряжающие фразы, вроде "Мне бы хотелось отдохнуть", "Нужно расслабиться", "Хочу энергетической зарядки" и прочими. В отличие от "запретных", они помогут воспарить и дойти до конца.

Долг

Еще одно слова-вампир, которое настраивает на негативный лад, отнимает силы и энергию и способно "расти", подобно снежному кому. Постоянно говоря это и подобные слова (долг, кредит, ипотека и т.д.), мы укореняем их в своей голове, а в жизни помещаем себя в самую настоящую долговую яму, поскольку свои ресурсы сами же истощаем, а энергию на поиск пути решений этих вопросов брать неоткуда.

Вместе таких "опасных" слов и фраз, как, в частности, "Нужно поскорее вернуть долг", "Где взять денег, чтобы оплатить кредит" и т.д., говорите сами себе, например, "Нам нужно немного сэкономить", "Стоит поискать более высокооплачиваемую работу" и т.д. В общем, опять же, окрашивайте речь и мысли фразами, имеющими позитивный настрой.

Я не красив(а)

Забудьте подобные оскорбления в свою сторону навсегда. "Я не красива", "У меня ужасная фигура" и прочие – они подобно аутотренингу, только негативному, сильно влияют на самооценку, отнимают силы и уверенность в себе и способны даже приводить к внешним изменениям.

Вместо них регулярно говорите себе о своих достоинствах (они у вас точно есть) и акцентируйтесь на них. А о недостатках говорите не укоризненно, а как-то вроде "Пора бы подкачать пресс", "Нужно поправить прическу" и т.д. Увидите, отправив в корзину угнетающие фразы, ваша внешность скоро станет более привлекательной, что заметят и окружающие.

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