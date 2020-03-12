Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психология

Психолог объяснила, почему нельзя паниковать из-за коронавируса

589
Читать материал на украинском

В связи с появлением в Украине первого случая коронавируса COVID-19, введением в стране карантина, и тем более с домыслами, связанными с этими новостями, среди украинцев началась настоящая паника.

Психологи же настоятельно рекомендуют взять себя в руки и не поддаваться этому ненужному состоянию, поскольку помимо всего прочего оно влияет на вашу стойкость к вирусу непосредственно.

"Я не отношусь к числу панически настроенных относительно вируса людей, однако, когда каждый клиент начинает сессию со своих мыслей о коронавирусе и с вопроса вроде "как теперь жить", закрадываются мысли о коллективном бессознательном", - говорит психолог Александра Зайденберг, подчеркнув, что паника расходует большую часть ресурсов человека - как моральных, так и материальных, из-за чего тот становится уязвимее и слабее.

Эксперт дала несколько рекомендаций, которые помогут справиться с состоянием паники:

– ⠀Дозировано принимайте информацию из проверенных источников. "Дозировано – это значит нечто среднее между информационным вакуумом и ежечасным отслеживанием динамики заразившихся. Проверенную – это информация от специалистов о том, что это за вирус, как лучше обезопасить себя и т.д.", – уточнила психолог.

– Разработайте план действий. "То есть, как лично вы будете действовать. Продумайте методы защиты и укрепления иммунитета – планирование и деятельность помимо прочего снижают уровень стресса, и уводят от панических настроений", – отметила Зайденберг.

– Включите здравый смысл. "В настоящий момент ученые признают, что не знают точного количества заболевших, однако из выявленных случаев смертность не высокая", – добавила эксперт.

Паника повышает шансы заболеть

Паника повышает шансы заболеть

Подробности

Также психолог привела немного статистики из "Занимательной анатомии" Стивена Джуана, чтобы показать, что паника, связанная с риском умереть от коронавируса, не оправдана:

– Вероятность того, что вы умрете в этом году, равна 1:119;

– Причиной смерти может быть сердечное заболевание (1:3);

– Рак (1:5);

– Инсульт (1:14);

– Легочные заболевания (1:29);

– Пневмония (1:32);

– Диабет (1:58);

– Смерть в результате ДТП 1:125;

– От удара молнии – 1:9100;

– Вероятность разбиться во время следующего полета на самолете составляет меньше 1:4 600 000;

– Вероятность того, что на каком‑то жизненном этапе у вас будут проблемы с душевным здоровьем, равна 3:10;

– В 1 случае из 8 вы можете стать алкоголиком;

– В 7 из 9 – вы будете страдать от серьезной фобии;

– В 1 из 16 – от глубокой депрессии;

– В 1 из 50 – вам поставят диагноз "расстройства панического типа";

– В среднем, каждый третий-четвертый, включая детей, имеет значимые проблемы душевного здоровья.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая болезнь является самой смертоносной в мире.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости