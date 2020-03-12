Психолог объяснила, почему нельзя паниковать из-за коронавируса

В связи с появлением в Украине первого случая коронавируса COVID-19, введением в стране карантина, и тем более с домыслами, связанными с этими новостями, среди украинцев началась настоящая паника.

Психологи же настоятельно рекомендуют взять себя в руки и не поддаваться этому ненужному состоянию, поскольку помимо всего прочего оно влияет на вашу стойкость к вирусу непосредственно.

"Я не отношусь к числу панически настроенных относительно вируса людей, однако, когда каждый клиент начинает сессию со своих мыслей о коронавирусе и с вопроса вроде "как теперь жить", закрадываются мысли о коллективном бессознательном", - говорит психолог Александра Зайденберг, подчеркнув, что паника расходует большую часть ресурсов человека - как моральных, так и материальных, из-за чего тот становится уязвимее и слабее.

Эксперт дала несколько рекомендаций, которые помогут справиться с состоянием паники:

– ⠀Дозировано принимайте информацию из проверенных источников. "Дозировано – это значит нечто среднее между информационным вакуумом и ежечасным отслеживанием динамики заразившихся. Проверенную – это информация от специалистов о том, что это за вирус, как лучше обезопасить себя и т.д.", – уточнила психолог.

– Разработайте план действий. "То есть, как лично вы будете действовать. Продумайте методы защиты и укрепления иммунитета – планирование и деятельность помимо прочего снижают уровень стресса, и уводят от панических настроений", – отметила Зайденберг.

– Включите здравый смысл. "В настоящий момент ученые признают, что не знают точного количества заболевших, однако из выявленных случаев смертность не высокая", – добавила эксперт.

Паника повышает шансы заболеть Подробности

Также психолог привела немного статистики из "Занимательной анатомии" Стивена Джуана, чтобы показать, что паника, связанная с риском умереть от коронавируса, не оправдана:

– Вероятность того, что вы умрете в этом году, равна 1:119;

– Причиной смерти может быть сердечное заболевание (1:3);

– Рак (1:5);

– Инсульт (1:14);

– Легочные заболевания (1:29);

– Пневмония (1:32);

– Диабет (1:58);

– Смерть в результате ДТП 1:125;

– От удара молнии – 1:9100;

– Вероятность разбиться во время следующего полета на самолете составляет меньше 1:4 600 000;

– Вероятность того, что на каком‑то жизненном этапе у вас будут проблемы с душевным здоровьем, равна 3:10;

– В 1 случае из 8 вы можете стать алкоголиком;

– В 7 из 9 – вы будете страдать от серьезной фобии;

– В 1 из 16 – от глубокой депрессии;

– В 1 из 50 – вам поставят диагноз "расстройства панического типа";

– В среднем, каждый третий-четвертый, включая детей, имеет значимые проблемы душевного здоровья.

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