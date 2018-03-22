Психиатр ответил на вопрос, вменяема ли Савченко

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко психически здорова.

"У меня нет оснований считать, что она больной человек", - заявил "Обозревателю" президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

Отвечая на вопрос о психическом здоровье Савченко, он сказал, что неоднократно общался с ней лично. "У нас есть общие знакомые, мы несколько раз созванивались. А потом она попросилась прийти в мой офис. Мы сидели полтора или два часа. Она не просила о помощи – она пришла с проблемой другого человека", - рассказал психиатр.

"Она здоровый человек. Она особенный человек, радикальная женщина, но мы все особенные люди. У меня нет оснований считать, что она больна", - заявил он.

"Сказывается ли на психике Савченко тот факт, что она военная?" - спросил "Обозреватель". "Безусловно! Как-то я разговаривал с ней. Это был разговор пожилого мэтра с молодой женщиной. Я задал ей вопрос: "Надя, когда вы внутренне стали солдатом?" И она ответила: "В 17 лет". Конечно, она сформирована армией, но она женщина", - ответил Глузман.

В контексте предложения Генпрокурора Украины "Обозреватель" спросил, можно ли доверять результатам психиатрической экспертизы на 100%. "Вообще, до сих пор мне казалось, что да. Но у нас коррупция есть во всех экспертизах, не только в психиатрической", - заметил он.

И добавил: "Она сама выбрала такую судьбу, но, честно говоря, я не понимаю, что она могла организовывать такой заговор".

Как писал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. Она была арестована прямо в зале суда.