Причины генерализированного тревожного расстройства

Несмотря на то, что часто тревога воспринимается как нечто плохое, то, что мешает нормальной жизни, она имеет для человека достаточно важное значение. В природе не может возникнуть ничего, что не выполняло бы свою полезную функцию. Так и тревога – она бывает полезной и дезадаптирующей. Полезная тревога предупреждает нас об опасности, помогает мобилизироваться в критические моменты, напрячь все силы для финального рывка, принять необходимое решение в важной для человека ситуации. Дезадаптирующая же тревога мешает нам нормально полноценно жить. Она возникает без какого-либо внешнего стимула, присутствует постоянно и уровень самой тревоги совершенно не соответствует реальной опасности.

Еще Фрейд говорил, что тревога существует постоянно, она, как будто, плавает, незримо присутствуя в любой ситуации, только иногда повышаясь или понижаясь. В этом ее отличие от панических атак, которые, как лавина, накатывают и смывают все на своем пути, стремительно начинаясь и стремительно заканчиваясь, являясь ограниченными по времени. Основная функция тревоги – защитная. Ее можно сравнить с сигнализацией на машине. Когда присутствует опасность, сигнализация подает сигнал, когда опасность проходит – затихает, и совсем не нормально, если она (сигнализация) звучит постоянно. Также, если постоянно присутствует необъяснимая, беспочвенная и выраженная тревога, это является признаком невротического расстройства, а не сигналом реальной опасности.

Существует два основных подхода к пониманию причин возникновения тревожного расстройства. Согласно первой концепции – болезнь имеет нейрохимический механизм развития. У больных с повышенной тревогой наблюдаются проблемы с функционированием ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), нейромедиатором, который отвечает за торможение в нервной системе. К тому же, у них повышена стимуляция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, а следовательно, вырабатывается больше кортизола, гормона, который отвечает за подготовку организма к стрессовой ситуации. У больных с ГТР также уменьшается количество серотонина, вследствие нарушения работы серотонинергической системы, поэтому его нередко приходиться компенсировать с помощью антидепрессантов, которые воздействуют на нейромедиацию серотонина.

Вторая концепция делает акценты на психологических аспектах, а конкретно, на особенностях воспитания в детском возрасте, личностных особенностях человека и длительных негативных, стрессовых факторах.

Постоянные физические и психологические нагрузки, напряженная работа без выходных и отпуска также способствуют возникновению тревожного расстройства.

Если касаться негативных моментов в воспитании детей, которые приводят к рискам возникновения тревожных расстройств в подростковом и взрослом состоянии, тогда - это гиперопека и деспотичное воспитание. Именно постоянное ограждение ребенка от опасностей, тотальный контроль поведения и "спасение" даже от обычных жизненных трудностей, и делают ребенка неподготовленным к жизни.

Что касается личностных особенностей человека, необходимо сказать о тревожных личностях, у которых наблюдается повышенный уровень тревоги с самого детства, и сопровождает их на протяжении всей их жизни.

Но с любой тревожностью можно справиться, ничто не может быть приговором. Желание человека преодолеть повышенную тревогу и знание причин ее возникновения поможет ее победить. Для этого существуют методы самопомощи, а также возможность сотрудничества с специалистами, которые знают, как избавиться от тревожности и улучшить качество жизни!

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