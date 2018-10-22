Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает из-за травмирующего воздействия на психику (единоразовая сильная психотравма или несколько), которое связано с непосредственной угрозой жизни, существованию человека и ощущением беспомощности в сложившейся ситуации. Боевые действия, автокатастрофы, террористические акты, природные катастрофы (землетрясение, цунами, смерчи, извержение вулкана и др.), насилие - все это психотравмирующие факторы для нашего организма. У человека, пережившего выраженный стресс, могут появиться нарушения психики и социальная дезадаптация.

По статистике у женщин ПТСР возникает чаще, чем у мужчин. В мире посттравматическим расстройством страдает 8 % населения Земли, из них 10% - женщин, 5 % - мужчин.

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После пережитого травматического события посттравматическое расстройство появляется не всегда. Более подвержены развитию этого синдрома женщины, также в зоне риска дети и пожилые люди. Психологами было подмечено, что риск возникновения ПТСР связан с социальными условиями и окружением, в которых находится человек после стресса: посттравматическое расстройство появлялось реже, если человек после пережитого травмирующего воздействия попадал в общество людей, которые были в аналогичных трудных жизненных ситуациях.

Для возникновения посттравматического расстройства необходимо важное условие – предрасположенность человека, т.е. личностные особенности человека. Склонны к развитию ПТСР тревожные и незрелые личности, а также расстройство может возникнуть в случае, если психотравмирующая ситуация затронула нерешенный в свое время детский конфликт. Также существует мнение, что есть некая генетическая предрасположенность к появлению этого расстройства.

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