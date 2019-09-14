После фронта и плена: военный психолог рассказал, как вернуться к нормальной жизни

Украинцам, которые вернулись с фронта или были освобождены из российского плена, требуется около трех месяцев на адаптацию и восстановление.

О том, как бойцам ВСУ и бывшим узникам Кремля вернуться к нормальной жизни, в эфире ObozTV рассказал военный психолог и ветеран АТО Андрей Козинчук.

"Три месяца – это среднестатический период первичной адаптации. Это не означает, что ты должен валяться на пляже Копакабаны, покуривая сигару и держа в левой руке левую ягодицу своей девушки. Ты можешь что-то делать. Но три месяца желателен пассивно-активный отдых. Не идти на работу, а восстанавливаться", – посоветовал Козинчук.

Психолог уточнил, что три месяца – примерный срок. У одних адаптация занимает всего лишь месяц, у других – полгода.

"Но если есть возможность хотя бы три месяца отдохнуть, поискать себя – это будет очень полезно", – подчеркнул он.

"Мне грустно, что сейчас наши моряки вернулись, и у них не будет этих трех месяцев. Им дадут месяц отпуска, потом они вернутся на службу. Плюс, непонятно, кто с ними будет работать в плане психологической адаптации", – отметил специалист.

Козинчук рекомендовал всем освобожденным из плена РФ украинцам пройти профессиональную терапию. По его мнению, практически невозможно пробыть 3-5 лет в заключении и сразу же восстановиться.

"Сейчас идет латентный период, когда еще даже не видно этих признаков… Но я так понял, что никто им эту программу (психологической реабилитации. – Ред.) делать не будет. В санатории отдохнут, а дальше политическое будущее им будут готовить. Всякие штуки. Чем уничтожат их психику", – предостерег он.

В качестве примера Козинчук привел бывшую военнослужащую ВСУ Надежду Савченко, которая после освобождения из российской тюрьмы стала депутатом Верховной Рады Украины.

"У нас есть хороший пример – "героиня, берегиня" Надежда Савченко. Ох. С первого дня она сразу в политику – и все. И мы знаем, чем это все закончилось. Печалька, правда?", – напомнил психолог.

Козинчук высказался против того, чтобы каждый ветеран войны в Украине проходил полный курс психотерапии в обязательном порядке, но поддержал идею первичной консультации.

"Хотя бы одну консультацию, диагностическое интервью – было бы очень круто. Как правило, в странах НАТО прохождение первичного и вторичного интервью у психотерапевта – это не выбор, а обязанность. Я бы делал что-то подобное", – констатировал он.

Возвращение украинцев из российского плена, 7 сентября president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Домой вернулись 24 украинских моряка, незаконно захваченных РФ в Керченском проливе в ноябре 2018-го, а также 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов, Станислав Клых, Владимир Балух, Павел Гриб, Роман Сущенко и др.

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