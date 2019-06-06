Почему подростки вредят себе и как им помочь

Подростки по всему миру все чаще причиняют себе физический вред, поскольку пытаются получить облегчение и контроль, и остро нуждаются в поддержке, помощи других людей.

Об этом журналистка, активистка психического здоровья и художница Гарриет Уильямсон рассказала The Guardian.

По ее словам, в возрасте 13-ти лет у нее был лишний вес, расстройство пищевого поведения и бисексуальная ориентация, из-за чего сверстники безжалостно издевались над ней.

"Ощущение сокрушительной безнадежности и ненависти к себе грозило сокрушить меня, поэтому я обратилась к боли, мне казалось, это не навредит никому, кроме меня. Я повернула всю суматоху и грусть внутрь, и облегчение, хотя и было недолгим, было немедленным", - рассказывает женщина.

Уже будучи взрослой, она столкнулась с потерей работы, сексуальным насилием, распадом семьи, — это вызвало новые случаи причинения себе увечий, после чего у нее стало только больше рубцов и шрамов.

На данный момент, по статистике, только в Великобритании каждая пятая девушка в возрасте 16-24 лет имеет такую проблему, и число таких людей неуклонно растет с 2000 года.

Нехватка материальных средств, экзамены, поступление в университеты, поиск работы, - все это является факторами увеличения числа людей, причиняющих себе вред.

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Нельзя не упомянуть и Instagram, поскольку, согласно исследованиям, эта социальная сеть оказывает серьезное давление, заставляет людей беспокоиться о своей внешности, чувствовать себя недостаточно красивым или обеспеченным, понижает самооценку и производительность. Подобным образом влияют и некоторые телешоу.

Так, совокупность перечисленных факторов может создать ситуацию, в которой человек будет расценивать причинение себе вреда как единственный способ справиться с неуправляемым миром.

В большинстве случаев привычка увечить себя проходит после смены обстановки, но у многих она остается постоянной, "стратегией преодоления трудностей", что только усугубляет ситуацию.

Более половины таких людей не имеют никакой поддержки и стороннего влияния, из-за чего достигают критической точки, не получив настолько необходимую им психическую помощь.

По мнению Уильямсон, с этой проблемой нужно бороться на государственном уровне.

"Если с самого начала доступны подходящие варианты лечения, люди могут никогда не прибегнуть к самоповреждению, и даже если они это сделают, это не обязательно станет привычкой на всю жизнь, - говорит она. - Самоповреждение — это то, к чему мы возвращаемся, когда депрессия и беспокойство переполняют нас. Мы должны дать молодым людям надежду и поддержку в срочном порядке".

Как известно, важным фактором сохранения психического здоровья является наличие надежных друзей, - читайте, как можно сохранить дружбу со школьных времен и на всю жизнь.

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