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/Блоги - Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Почему и как возникают психосоматические расстройства

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Согласно статистике психосоматическими расстройствами страдает от 20 до 50 процентов всего населения. Такой разброс в цифрах связан в первую очередь с трудностями в обнаружении и нежелании пациентов обращаться за специализированной помощью к психиатру или психотерапевту в связи со сложившимися в обществе определенными предубеждениями.

В лечебных учреждениях доля подобных нарушений еще возрастает. При детальном расспросе у значительной части постоянных посетителей амбулаторий и клиник обнаруживается неврозоподобная симптоматика, что говорит о необходимости уделять особое внимание данной категории больных.

Психосоматические расстройства или психосоматозы – это соматические (телесные) заболевания, когда причиной их возникновения выступает психическая травма или неразрешенные личностные и межличностные конфликты.

Психосоматические болезни могут или дебютировать, или обостряться на фоне различных стрессовых ситуаций. Механизм их возникновения довольно сложный, и не последнее место в нем играют нейрогуморальные нарушения.

Если адаптация человека недостаточна, то есть не эффективна, то физиологические составляющие эмоций при психическом стрессе становятся патологическими и участвуют в развитии психосоматических расстройств.

Фрустрация – важная и главенствующая составляющая при возникновении психического стресса. Она является таким состоянием, которое возникает тогда, когда не удовлетворяются значимые для человека потребности и проявляется чувством внутреннего напряжения.

Стрессогенная ситуация опосредованно через физиологические изменения и определенные психические процессы оценивается человеком и сопоставляется с подобными факторами (стимулами), которые были в предыдущей жизни у данной личности. Если данный раздражитель вызывает у человека ощущение угрозы, тогда он становиться определенным стрессовым фактором (стрессором). Часто это возникает при несоответствии желаний и потребностей личности с ее возможностями, физическими и психическими ресурсами, чтобы эти потребности удовлетворить. Здесь, безусловно, далеко не последнюю роль играют личностные особенности человека, субъективное восприятие стрессора, в зависимости от индивидуального опыта, а также психическое состояние личности.

Такие довольно распространенные болезни, как стенокардия, гипертоническая и язвенная болезни, экзема, ишемическая болезнь сердца и нейродермит на сегодняшний день относятся к истинно психосоматическим расстройствам. Ранее в этот перечень вносили бронхиальную астму. Но многие другие заболевания, которые трудно поддаются лечению так или иначе связаны с психическим состоянием человека.

К сожалению, люди в последнюю очередь идут за помощью к психиатру или психотерапевту, ведь до последнего не верят в психическую природу своих нарушений. Этот страх усугубляется бытующими в обществе мнениями, что психиатры занимаются лечением "ненормальных" людей. Поэтому больные с психосоматическими расстройствами боятся прибегать к помощи специалистов, которые действительно могут им помочь, боятся, что им припишут ярлык сумасшедшего и поставят на учет. Хотя это все сущая неправда!

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Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тема
Советы врачей
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