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/ Блоги - Психология

Сергей Русов
Сергей Русов
Психолог Все статьи автора

Пищевое пьянство

1.1т

Знаменитому выражению Сократа: "Мы живём не для того чтобы есть, а едим для того чтобы жить", уже более 2000 лет. И, тем не менее, его актуальность по-прежнему велика. Поскольку от регулярных приёмов пищи, в прямом смысле, зависит выживание нашего физического тела, у любого человека в отношении еды с рождения формируется так называемое "Пищевое поведение".

Это поведение делится на: типичное пищевое поведение – которое выражается в умеренном и сбалансированном питании, напрямую связанном с естественным чувством голода.

И, атипичное пищевое поведение, которое, в свою очередь, делится на три типа:

1) Экстернальное пищевое поведение – неспособность устоять перед возможностью поесть, не испытывая при этом чувства голода. Ключевым фактором является доступность самой еды, а не потребность в ней. Таким людям крайне опасно ходить в продуктовый магазин даже на сытый желудок. Там, от изобилия вкусностей глаза разбегаются, вместе с последними крупицами воли и деньгами в кошельке.

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2) Ограничительное пищевое поведение – представляет из себя очень строгие диеты, с помощью которых многие люди, недовольные своей внешностью, (в первую очередь – молодые девушки) усердно идут к эмоциональной нестабильности, которая, в свою очередь, приводит к срыву диеты, и запускает процесс переедания. После этого, человек сам начинает обвинять себя в безволии, за это он старается себя наказать ещё более жёсткой диетой, которая также кончается срывом и очередным циклом переедания, создавая таким образом бесконечный замкнутый круг.

3) Эмоциогенное пищевое поведение – самый яркий пример пищевого пьянства. Человек с такой патологией, уходит от своих тревог и неудач при помощи обильной, часто очень калорийной пищи – подобно алкоголику, решающему свои эмоциональные проблемы спиртным. Так вырабатывается поведенческий шаблон, когда человек при любом, тем паче сильном стрессе, сразу же хватается за еду. Желание есть в такие моменты становится непреодолимым, а потому часто в ход идёт тяжёлая артиллерия – конфеты, пирожные, тортики, и всё это лишь с одной целью – избавиться от жёсткого эмоционального дискомфорта.

Здесь надо добавить, что само эмоциогенное пищевое поведение имеет два подпункта:

- Компульсивное пищевое поведение, проявляющееся в виде чётко очерченных по времени приступов, длящихся не более 2 часов. В этот период человек не способен остановить приём пищи по собственному желанию, либо просто уменьшить её количество.

- "Синдром ночной еды", он особенно характерен для людей с депрессивными расстройствами. Такие люди, как правило, не принимают пищу в первой половине дня по причине сниженного аппетита, либо из-за полного отсутствия такового, вплоть до отвращения к еде (утренняя анорексия). Но зато к вечеру у них возникает интенсивное чувство голода, которое и приводит к сильному перееданию (вечерняя булимия). В итоге таких перееданий возникают серьёзные проблемы со сном, что ещё больше усугубляет сложившуюся ситуацию.

Современная наука склонна полагать, что кроме врождённой (наследственной) дисфункции церебральных систем, регулирующих приём пищи, главную роль в атипичном пищевом поведении играет серотониновая недостаточность. Эту проблему врачи пытаются решать с помощью современных препаратов ингибиторов, и даже пробуя применять в лечении специальные антибиотики. Но здесь уже надо давать слово докторам.

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Что же касается работы психологов, и выделяемых ими причин данной патологии. Здесь конечно надо говорить уже не о врождённой, а о приобретённой проблеме пищевого поведения в детстве. Среди этих причин психологи выделяют следующие:

1) У маленьких детей, родители формируют "культ еды", как главный источник позитивных эмоций и наслаждения. При этом другие источники удовольствия (духовные, интеллектуальные и эстетические) либо развиваются недостаточно, либо не развиваются вовсе.

2) Любой дискомфорт маленького ребёнка, воспринимается матерью, как голод. Постоянное кормление в таких ситуациях, не даёт ребёнку возможности научиться самому отличать телесное ощущение голода от эмоциональных переживаний, которые могут иметь похожие проявления.

3) Нарушение взаимодействий между ребёнком и матерью. Оно проявляется в формальной материнской гиперопеке, и привлечь внимание такой матери к себе, ребёнок может лишь когда голоден, и его надо накормить. Такой регулярный процесс кормления становится "заменой" других проявлений любви, и повышает символическую значимость приёма пищи.

Способы психологической коррекции данных проблем: 1) Работа с внутренними конфликтами человека. Очень часто за хроническим стрессом, приводящим к патологическим проблемам в питании кроется острое противоречие, например, между "хочу" (желанием личности) и "надо" (обязанностями на неё возложенными). При избавлении от такого конфликта, уровень хронического стресса может упасть в разы.

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2) Изменение поведенческих шаблонов. О привитом с детства правиле "сколько за столом, столько и в раю", или мы живём "в обществе чистых тарелок", и раз сел за стол, то всё, обязательно надо съесть до последней крошки – является одним из факторов "сакрализации" еды, и отношения к ней. Поэтому крайне важно развить новое, рациональное отношение к пище вообще, и к её приёму, в частности.

3) Формирование устойчивой мотивации. Сильное желание исправить своё пищевое поведение, может быть основано только на по-настоящему значимых нуждах человека. И здесь задача специалиста выявить те стимулы в жизни данной личности, опираясь на которые она будет последовательно идти к исправлению своего положения. А каждый новый успех на этом пути, будет способствовать повышению личной самооценки у такого человека.

4) Избавление от вредных привычек. Перестать есть на ходу, и в неприспособленных для этого местах; при каждом приёме пищи брать меньшие порции; не глотать кусками, а нарезать еду маленькими кусочками; и главное – не спешить, а есть медленно, тщательно пережёвывая пищу.

Недаром говорят: "Чем дольше вы жуёте, тем дольше вы живёте".

5) Формирование нового стиля жизни. После коррекции поведенческих шаблонов, очень хорошо подходит добавление новых активных элементов в повседневную жизнь человека. Но здесь надо всё делать предельно аккуратно. Даже простую утреннюю зарядку необходимо вводить постепенно, начиная с самых лёгких и посильных упражнений. Малейший перегруз может вызвать срыв, и возврат к патологическому поведению.

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И в конце ещё пару слов об экологии питания. Понятно, что еда – вечная тема, и неотъемлемая часть нашей жизни. Но тем не менее, качество еды намного важнее её количества, а потому старайтесь, по возможности, употреблять в пищу больше продуктов растительного происхождения, не забывая при этом и о дарах моря. Старайтесь избегать фастфудов.

Но, коль вас уже коснулись проблемы, о которых я рассказал в этой статье, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Ведь, если дополнить великое изречение Сократа: "Мы живём не для того чтобы есть, а едим для того чтобы жить… долго, активно и счастливо!"

Всем добра!

И, спасибо за внимание!

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Автор
Сергей Русов Сергей Русов
Место
Украина
Тег
Психология
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