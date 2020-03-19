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/ Психология

Паника во время карантина: психологи подсказали, как привести себя в норму

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Новости, связанные с коронавирусом COVID-19 в Украине, спокойствия не прибавляют, но и паника из-за них никакой пользы не принесет и здоровья не прибавит. Эксперты напоминают, что любые переживания и, тем более, панические состояния – это стресс для организма, который может спровоцировать как психосоматические проявления болезней, так и мощно ударить по иммунитету, повысив вашу восприимчивость к различного рода инфекциям.

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Слова "успокойтесь и держите себя в руках" приносят мало пользы, если вас уже так или иначе "накрыло". Потому важно прибегнуть к приемам, которые помогут удерживать "равновесие" и больше не поддаваться негативным состояниям.

MedOboz собрал для вас несколько эффективных советов профессионалов, используя которые вам удастся вернуться в норму и сохранять "холодный" рассудок.

Гештальт-терапевт Александра Литвинчук рекомендует отвлечься от темы коронавируса на какие-то приятные для вас темы и занятия, которые улучшают ваше настроение. "Читайте книги, смотрите любимые фильмы, мультики и сериалы, вяжите, собирайте пазлы, занимайтесь спортом, готовьте любимые блюда – все это поможет отвлечься от мрачных мыслей, успокоит и поможет вернуться в норму", – рекомендует специалист.

Психотерапевт Лариса Россол рекомендует хотя бы на несколько дней "отречься" от соцсетей. "Основная масса фейковой и удручающей информации, которую мы сейчас получаем, идет именно от "медэкпертов" в социальных сетях - тех, что некоторое время назад были "политэкспертами" и "экономистами". Потому на пару дней прекратите пользоваться такими ресурсами или хотя бы заблокируйте в своей новостной ленте показы тех, кто публикует всякую ересь. Чтобы оставаться в курсе событий, подпишитесь на рассылки или каналы в мессенжерах официальных источников, а для собственной осведомленности о болезни, ее симптомах и необходимых действиях в случае их проявлений – позвоните своему доктору, который уже получил необходимые инструкции, и задайте интересующие вопросы", – отметила эксперт, добавив, что, избавившись от "баласта" ненужной фейковой информации ваше психоэмоциональное состояние быстро восстановится.

Учитесь радоваться мелочам и откажитесь от соцсетей

Учитесь радоваться мелочам и откажитесь от соцсетей

Центр психологии

Кроме того, психотерапевт рекомендует проводить больше времени на природе. "Если рядом с вами есть парк, лес, озеро, где нет или мало людей, или у вас есть авто, чтоб туда доехать – отправляйтесь дышать свежим воздухом и релаксировать на природе. Сознательно вдыхайте прохладу, рассматривайте птиц, любуйтесь водой и присмотритесь, как распускаются листья – это умиротворяет и помогает вернуть себе радость привычных мелочей. Да и вообще, период вынужденного карантина – это прекрасная возможность побыть наедине с собой, разложить "мысли по полочкам", понять свои потребности, а также вывести отношения в семье на новый, более доверительный и теплый уровень", – добавила Россол.

Если ваше напряженное состояние связано с вопросом вроде "что будет, вдруг…?" (например, с кем оставить детей, если я заболею или попаду в больницу, кто будет ухаживать за моей собакой и прочие вопросы, возникающие из-за долгих "размышлений"), эксперты рекомендуют воспользоваться давно известным приемом. Итак, возьмите бумагу и ручку, и в столбик через строчку выпишите все вопросы "вдруг", "если" и т.д., которые вас беспокоят. Затем напротив каждого распишите, как вы будете его решать. Например, "если я заболею, с детьми побудет муж, сестра, кума и т.д.", "собаку заберет на время хозяйка Жули, с которой мы каждый день гуляем", "если вдруг мне станет плохо, нужно звонить по такому-то номеру" и т.д. Если вопросы содержат какие-то инструкции, например, во сколько и чем кормить детей и когда укладывать их спать, распишите на отдельном листе и их. То есть, дав самому себе ответы на будоражащие вопросы, переживания, связанные с ними, развеются сами по себе.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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