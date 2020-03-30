Паника страшнее вируса: как сохранить душевное спокойствие в период карантина

В Украине стремительно растет количество зараженных коронавирусом COVID-19, и с такими новостями сохранить спокойствие и рассудок становится все сложнее, хотя они сейчас ой как важны.

"Говорят, паника страшнее, чем вирус. Думаю, одинаково страшны оба. Паника лишает нас возможности действовать обдуманно, трезво, использовать свой разум для принятия решений. Паника заставляет нас поддаваться большинству, которое чаще всего неправо, терять индивидуальность, не находить уникальный, свой выход из ситуации. В состоянии паники мы видим лишь один выход – бежать вместе с толпой, рискуя быть затоптанным или прибежать не в ту сторону. Паника – плохой советчик", – говорит кардиолог Анна Солощенко, добавив, что на сегодняшний день, хоть на мгновение, этому состоянию поддались все без исключения.

Эксперт дала несколько советов, которые помогут сохранять "голову холодной" в это неспокойное время.

Паника - страшнее вируса Ген успеха

Будьте всегда чем-то заняты. "Безделье приводит к подавленности, а она в свою очередь, к большей подверженности панике и стадному инстинкту", – отметила врач.

Составляйте план действий на предстоящий день и строго следуйте ему. Например, завтра я буду делать зарядку, научусь готовить новое блюдо, посмотрю такой-то фильм, поиграю с ребенком в новую игру, почитаю такую-то книгу. "Выбирайте дела, которые вам и приятны, и полезны. Строго выполняйте план. И не забудьте вечером похвалить себя и поблагодарить за сделанное. Также подумайте, а смогли бы вы сделать столько полезного, если б не было карантина", – рекомендует Солощенко.

Соблюдайте режим дня. Эксперт настаивает, что даже если вам не нужно вставать и бежать утром на работу, не стоит засиживаться до глубокой ночи за компьютером, а потом спать до полудня. "Установите мягкий, чуть менее строгий график, чем в обычное время и следуйте ему", – отметила врач, добавив, что отсутствие нормального режима дня истощает и подавляет не только иммунитет, но и рассудок и волю, что приводит к тревожности.

Уделяйте внимание внешности. Круглосуточное нахождение дома не повод днями ходить в пижаме, непричесанным и т.д. Наоборот, эксперт советует больше внимания уделять своей внешности, поскольку ухоженный вид и аккуратность повышает уверенность в себе, а значит устойчивость к стрессам и трудностям. "Женщинам даже рекомендую делать легкий макияж и прическу. Ну и что, что никто не видит? А вы сами?", – подчеркнула Солощенко.

Утро начинайте с приятностей, а не с просмотра новостей в соцсети. Например, сделайте себе ароматный кофе и включите любимую музыку, подумайте о чем-то приятном, например, чем займетесь, когда закончится карантин.

Ограничьте время на телевизор и социальные сети. Читайте и смотрите только проверенные источники информации, которые зарекомендовали себя с положительной, здравомыслящей стороны. "Если ресурс уже однажды зарекомендовал себя как распространитель неправдивой информации или сеятель паники – долой его совсем", – советует доктор.

Общайтесь с оптимистами. Старайтесь общаться с теми людьми, которые проявляют оптимизм, здравый смысл, положительный настрой. "Сразу прерывайте "страшилки", переводите разговор на приятные темы. Если собеседник не реагирует, проявите настойчивость или закончите разговор, вспомнив про "важное неотложное дело", – подсказала Солощенко.

Перестрахуйтесь. Чтобы не было поводов беспокоиться о том, что вам могут не вовремя оказать помощь, договоритесь со своим врачом, которому доверяете, о возможности онлайн или телефонной связи. Также сделайте запас своих обычных медикаментов или жаропонижающих на несколько месяцев. Кроме того, чтобы меньше нервничать и тревожится, продумайте четкий алгоритм действий на экстренный случай (кто-то заболеет): кому звонить, что и когда делать, что принимать. Запишите это алгоритм и положите на видное место. Такой план поможет избавиться от лишней тревожности и избавит от необдуманных импульсивных поступков в экстренной ситуации.

При необходимости принимайте седативные средства. Если все вышеперечисленное не помогает, попросите своего врача назначить вам легкое седативное средство.

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