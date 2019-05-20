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/Психология

Оздоровление по-королевски: в чем секрет пользы прогулок по лесу

1.4тЧитать материал на украинском

В Челси перед открытием выставки цветов ландшафтные архитекторы и Кейт Миддлтон поделились, что очень вдохновились книгой Ричарда Лоу "Последний ребенок в лесу".

Об этом сообщает Daily Mail.

Оздоровление по-королевски: в чем секрет пользы прогулок по лесу

dailymail.co.uk

Автор книги полагает, что некоторые из самых тревожных тенденций в детстве, такие как ожирение, расстройство внимания и депрессия, были связаны с тем, что они проводили мало времени на открытом воздухе. Лоу называет это состаяние "дефицит природы".

Оздоровление по-королевски: в чем секрет пользы прогулок по лесу

dailymail.co.uk

Оздоровление по-королевски: в чем секрет пользы прогулок по лесу

dailymail.co.uk

Во время приготовлений к выставке герцогиня была вдохновлена ​​"купанием" в лесу - японская практика медленной и вдумчивой прогулки по лесу для заряда энергией.

Оздоровление по-королевски: в чем секрет пользы прогулок по лесу

telegraf.com.ua

Действительно, в Японии, где показатели сердечно-сосудистых заболеваний являются одними из самых низких в мире, купание в лесу (shinrin-yoku) является важной частью их национальной программы здравоохранения.

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