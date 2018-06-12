Об этом вы должны знать...

Данная теория основана на широко известном положении К.-Г. Юнга о дуальности психики человека, проявляющейся в том, что психика мужчины включает не только мужское, но и женское начало (аниму), а психика женщины – не только женское, но и мужское начало (анимус).

Начальным этапом развития отношений является этап поиска. Он заключается в процессе поиска отражений своих внутренних мужской и женской частей в реальных людях - представителях противоположного пола.

Поскольку сегодня многие женщины формируются в условиях отсутствия полноценной отцовской защиты, покровительственную отцовскую функцию вполне может выполнять здоровое мужское начало женщины, инициированное (развитое) до хорошо функционирующего внутреннего отцовского защищающего начала.

На стадию поиска возвращаются все, кто пережил крушение отношений, а также - женатые мужчины и замужние женщины, переживающие семейные, возрастные и прочие личностные кризисы. Мужчины и женщины, не имеющие пары, живут в состоянии поиска, не всегда полностью осознавая это. Навязчивый поиск партнера – признак определенной незрелости личности. Это утверждение предполагает простой вывод: инициирование созревания личности приносит избавление от навязчивости поиска.

На этапе поиска нередко заключаются браки и рождаются дети. Однако, для достижения гармоничных отношений одних только поисковых мотивов недостаточно. В процессе поиска его участники стремятся прежде всего к такому важному эмоциональному компоненту отношений как узнавание. Как только узнавание осуществляется, отношения переходят на следующий, более высокий этап развития.

Суть отношений на этапе узнавания в том, что мужчина и женщина как бы узнают друг в друге своих внутренних мужчину и женщину.

Встреча с человеком, который в достаточной степени отражает те или иные особенности внутренних мужского и женского аспектов нашей личности, приносит состояние особого восторга. Это известный период влюбленности, который в аналитическом смысле можно рассматривать как момент удачного "выбрасывания проекций". На этом этапе партнеры впервые действительно находят и узнают мужскую и женскую части своей души друг в друге. Мужчина находит в возлюбленной значимые для него черты своей внутренней женщины, а женщина находит в своем избраннике особенно актуальный для развития ее женственности аспект ее внутреннего мужчины. Отсюда следует, что любое окончательное расставание указывает на то, что личностная "зеркальность" партнеров перестает иметь место в той степени, которая необходима для поддержания их союза. Иначе говоря, они перестают быть отражениями друг для друга из-за того, что структура личности одного из них изменяется со скоростью, отличной от скорости изменений другого.

Этап (ступень) узнавания сменяется этапом удовлетворения неудовлетворенных потребностей.

Это период исцеления внутренних травм, проживание тех "пропущенных" этапов личностного развития, где детские потребности партнеров не удовлетворялись или удовлетворялись недостаточно, и в связи с этим образовались определенные психологические дефициты и "дыры в Я" (Г. Аммон). К ним относятся раннее детское желание безусловной любви (любите меня таким, каков я есть), когда малыш нуждается в полном и абсолютном принятии, понимании и своевременных заботе и участии. Дефицит Я может относиться к сфере телесных, творческих и других потребностей. На этапе удовлетворения потребностей мужчина и женщина невольно и страстно ожидают от партнера в свой адрес тех поступков, действий и чувств, которых они не дождались или не достаточно получили в детстве от собственных родителей.

На этапе обмена в достаточной степени происходит освобождение от проекций.

Партнеры обретают возможность видеть друг в друге реальных людей, а не осколки своих внутренних достоинств, несовершенств или фрагменты семейных фигур из детства. Относительно автономные и целостные, в основном освободившиеся от зависимости, партнеры теперь естественным образом дополняют друг друга, ощущая каждый свою ценность для себя и для другого. На этом этапе расставания не слишком болезненны, а совместное созидание становится более продуктивным, чем когда–либо ранее. Мужчина и женщина обмениваются своими специфическими качествами и свойствами: он дает ей свою силу и защиту, она ему – целебную поддержку и заботу. Они уже способны легко воспринимать друг друга такими, какие они есть, уже могут любоваться ("ах, какой (какая) ты замечательный(ая)!"), а не гордиться ("посмотрите, какой (какая) ценность у меня есть!") друг другом, как на предыдущем этапе. Каждый в состоянии осознавать и ценить отличную от своей собственной реальность другого и ее неизбежные изменения.

Отношения обмена на последующих этапах приводят к накоплению огромных внутренних ресурсов и возникновению потребности отдавать свои силы и опыт, дарить любовь и избыток жизненной энергии не только друг другу, но и миру. Поэтому данный этап отношений мы назвали этапом отдавания.

Если в новые отношения вступают зрелые мужчина и женщина, они могут сразу оказаться на этапе отдавания.

Попадая в эмоциональную атмосферу пары, достигшей этой ступени, люди чувствуют себя "как дома", более ярко ощущают в их присутствии свою собственную ценность и неизменно получают от общения с такой парой толчок к дальнейшему развитию.

Подумайте, а вы на какой стадии развития находитесь?