Отказ от тренировок оказался опасным

Ученые доказали, что регулярные занятия спортом резко оставлять нельзя. Иначе это негативно отразится на состоянии здоровья.

Как выяснили в результате исследований австралийские ученые, резкая пауза в тренировках может негативно отразиться, в первую очередь, на психике, передает The Independent. В частности, это приводит к стремительному развитию депрессивных расстройств.

В исследовании принимали участие 152 человека (50 женщин и 102 мужчин), каждый из которых ранее тренировался от 30 минут трижды в неделю в течение не менее трех месяцев. И даже при таком непродолжительном стаже у каждого участника после резкой паузы были отмечены нарушения психического состояния.

"Депрессивные симптомы начинали проявляться уже через три дня. А спустя еще неделю-две симптомы существенно усугублялись. При этом женщины страдали больше мужчин", - отметил профессор Бернхард Бауне, старший соавтор исследования.

Пока ученые не могут назвать механизм, который достоверно объяснил бы связь между прекращением тренировок и психическим состоянием.

Согласно одной из теорий, адекватная активность важна для физического и психического здоровья, поскольку влияет на правильный метаболизм и гормональный фон, а также на активность нервных клеток. И нехватка нагрузок провоцирует сбои, которые, в первую очередь, отражаются на психике, что может привести к тяжелой депрессии.

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