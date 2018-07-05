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Александра Литвинчук
Александра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевтВсе статьи автора

От чего зависит наша самооценка?

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То, как личность относится к себе, "программирует" ее на дальнейшие свершения.

Самооценка — это уровень принятия себя, умение критически анализировать собственные возможности и способности. Она неразрывно связана с любовью к себе.

Самооценка бывает адекватная и неадекватная.

Адекватная самооценка - человек объективно оценивает свои способности и возможности, свои таланты и свое место среди других людей.

Неадекватная самооценка может быть завышенная и заниженная.

Заниженная самооценка - человек недооценивает свой потенциал, свои способности, возможности. Такой человек неуверенно говорит, ему сложно общаться с другими людьми, он склонен во всем себя обвинять и критиковать, ему крайне неловко заявлять о себе, отстаивать свои границы.

Наоборот, человек с завышенной самооценкой склонен преувеличивать свои достоинства, свой интеллект, свои умения и навыки. С виду выглядит как эгоцентрическая личность, которая только что и делает, как хвалит себя.

Кто влияет на формирование нашей самооценки?

Конечно, наши родители и близкие люди (сестры, братья, учителя, тети, дяди, бабушки, дедушки и т.д.). Например, если в детстве, ребенка постоянно хвалили и возвышали, даже если он ошибался или что-то делал не так, его не критиковали и не объясняли, как правильно, ребенка может сформироваться завышенная самооценка. Он и в дальнейшей жизни может пробовать подчинять себе других людей, чтобы и дальше все было так как в детстве. У него формируется установка, что он во всем лучший. Такому человеку крайне сложно и больно встречаться с тем, что кто-то во взрослой жизни умнее, талантливее, красивее...

Рассмотри другой вариант, если ребенка, постоянно родители критиковали, сравнивали, говорили: "Да, ты справилась с выполнением задания, поручения, но вот Маша, например... лучше это сделала". И такой ребенок еще с детства не получал от родителей признания и безусловной любви, а только постоянные сравнения и критику. Это может быть основание, чтобы сформировать у ребенка заниженную самооценку. Такой человек и во взрослой жизни может чувствовать, что он хуже, чем кто-то другой... как в детстве, будет постоянно себя сравнивать с другими, критиковать, обесценивать.

Кроме этого, на самооценку влияет и ряд других факторов, среди которых окружение (одноклассники, однокурсники, коллеги по работе, родственники), материальное положение, образование. Многие комплексы родом еще из школы. Жертвы травли в школьные годы долго справляются со страхами, до конца жизни подвержены фобиям.

Сильно бьет по самооценке сравнение собственного материального положения с доходами более успешных.

Если вы чувствуете, что у вас заниженная самооценка, это никогда не поздно поменять. Ведь, от самооценки зависит и Ваш личный успех, и ваше счастье, и даже работа.

Человек, с адекватной самооценкой, успешен в жизни, ему легко устанавливать коммуникацию с другими людьми, заявлять о себе, ставить цели и достигать результатов.

Проблема заниженной самооценки в том, что ее обладатели отказываются меняться. Зачастую они уверены, что такое отношение к себе сохраняется на всю жизнь. Это ошибочное мнение, ведь на самовосприятие влияет множество факторов; оно не может быть одинаковым на протяжении жизни. Никогда не поздно поменять отношение к себе. Для этого важно научиться верить в себя и не бояться рисковать, ставить цели и их достигать. Поверьте, с каждым вашим успехом и действием, будет укрепляться веря в себя и, соответственно, повышаться самооценка.

Перестаньте себя критиковать и сравнивать с другими. Научитесь направлять фокус своего внимания на желания и достижения целей, а не на самобичевания и недовольства собой.

Никогда не поздно стать самому себе заботливым родителем и любить себя на все 100%.

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Автор
Александра ЛитвинчукАлександра Литвинчук
Тема
Жить здорово
Объекты
здоровьеПсихологияОтношения
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