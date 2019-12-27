"Остановитесь!" Супрун дала совет, как не сойти с ума от успешных итогов года в сосцетях

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала совет, как подводить итоги года безопасно для своего ментального здоровья.

А также рассказала, как провести праздники комфортно. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вам кажется, что ваши достижения - ничто в сравнении с достижениями ваших друзей в фейсбуке. Остановитесь, вдохните глубоко, выдохните. Оно того не стоит", – написала Супрун.

По ее словам, порой то, что люди называют “неудачным годом”, на самом деле является толчком к смене парадигм. А именно кризисные, полны негативных эмоций и травматического опыта времена заставляют нас глубже погрузиться в себя и подумать: “Что же меня на самом деле интересует в этой жизни? Чего действительно хочу я, а не мои близкие, друзья или родственники? Которыми являются мои внутренние желания?”.

Врач рассказала, как провести праздники комфортно Коллаж

"Состояние счастья и удовлетворения расслабляет, состояние разочарованности - побуждает к действиям. Поэтому его можно воспринимать как очень непростой, но подарок. Если человек сможет им воспользоваться - то есть сделать внутренние выводы - качество ее жизнь изменится колоссально", – отметила врач.

Экс-чиновник рассказала, что подводить итоги года стоит, только если вы этого действительно хотите. Это может быть непростой работой по переосмыслению своей жизни, по пониманию того, где вы сейчас находитесь, куда хотите идти дальше и планируете что-то менять. Совсем необязательно привязывать ее к празднику - Нового года, Рождества или любых других, таким образом повышая стресс от общественных ожиданий. Возможно, подведение итогов лучше перенести на более спокойное время.

"Если же вы действительно имеете внутренний призыв посмотреть на свою жизнь в ретроспективе и понять, что у вас произошло за этот промежуток времени, - попробуйте это сделать действительно осознанно. Не стоит вытаскивать из ящика список прошлогодних планов и с грустью осознавать, что чего-то не успели выполнить", – убеждает Супрун.

Она порекомендовала обратить внимание на свои даже маленькие достижения - именно они создали вас нового, какой вы есть сегодня. А также подумать о вещах, которые вдохновляли вас в течение всего года, о людях, которые были с вами рядом.

"Вместо того, чтобы пытаться вспомнить достижения “такие, как в ленте фейсбука”, дайте себе ответы на такие вопросы. Они не обесценивают ваш опыт, а, наоборот, делают его уникальным", – написала Супрун.

Когда итоги подведены, врач рекомендует подумать о том, как бы вы хотели провести эти праздники. Поэтому если для вас посиделки перед телевизором, семейное застолье или продолжительный сон утром первого января не является атрибутами Нового года, позвольте себе сломать систему.

"Празднуйте в одиночестве, закутавшись в плед и вспоминая самые приятные моменты года. Празднуйте с друзьями, играя в твистер или бросаясь снежками. Празднуйте с незнакомыми людьми под елкой на главной площади города. Или же не празднуйте вообще, если вам так хочется", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая в. о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что "конфеты – один из худших подарков детям" на зимние праздники.

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