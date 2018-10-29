Посттравматическое стрессовое расстройствоПТСР истощает человека как эмоционально, психологически, так и физически. Невозможность нормально отдохнуть и выспаться, ночные кошмары, пребывание в состоянии страха, повторение страшных воспоминаний, общая дезадаптация приводят к снижению работоспособности, вспыльчивости и раздражительности, к трудностям сконцентрироваться на чем-либо, снижению продуктивности профессиональной деятельности.

При ПТСР происходят изменения в поведении человека. Он пытается уменьшить социальные контакты или вовсе "отгородиться" от них, появляются внезапные вспышки гнева и беспричинная агрессивность, теряется способность проявлять любовь и эмпатию, развиваются зависимости (алкогольная, игровая, наркомания). Наблюдается социальная дезадаптация, конфликтность в общении, что становится причиной многих проблем.

Для пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством характерна ангедония – неспособность чувствовать удовольствие, что сопровождается утратой стремления достичь его. При ангедонии исчезает мотивация к деятельности, которая раньше нравилась, приносила радость и удовольствие(например, занятие спортом, прослушивание музыки, любимое хобби). Человек закрывается в себе и погружается в прошлое. Стоит отметить, что при этом расстройстве пациент не видит и не планирует своё будущее: переживания травмы настолько сильны, что не позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Такую ситуацию усложняет то, что страдающий ПТСР не спешит идти за помощью к специалистам, а пытается снизить тревогу и внутреннее напряжение теми "успокоительными" средствами, которые посчитает нужными.

С обострением постстрессового расстройства у пациентов могут появиться тревожно-фобические симптомы, обсессивные расстройства, депрессия и панические атаки. Важно помнить о том, что больной с ПТСР более склонен к суициду, особенно когда он употребляет алкоголь или у него случился "флеш-бэк".

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