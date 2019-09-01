Осенняя депрессия: психолог поделилась лайфхаками против хандры

Осень – отличное время, чтобы научиться получать удовольствие от простых вещей. Это не только поднимет настроение, но и избавит от сезонной депрессии.

О причинах возникновения осенней депрессии в эфире ObozTV рассказала психолог Елена Рыхальская. Она поделилась несколькими практическими советами, которые помогут справиться с хандрой.

Психолог предупредила, что если раньше осенняя депрессия начиналась в сентябре, то сейчас в связи с изменением погодных условий она "сместилась" на октябрь.

Она объяснила, что депрессивное состояние в этот период во многом обусловлено объективными причинами: нехваткой витамина D, серостью, физиологической перестройкой организма.

"С точки зрения психологии есть один очень хороший секрет. Наша нервная система реагирует на маленькие удовольствия точно так же, как и на большие. Например, вы съели любимую конфету или вам подарили машину. Вроде бы – совершенно несопоставимые вещи. Но мозг все воспринимает гораздо проще. Идет подача импульса удовольствия, независимо от масштабности", – рассказала Рыхальская.

По ее словам, "кормить" свою нервную систему маленькими удовольствиями (и не только гастрономическими!) нужно регулярно.

Также психолог посоветовала "насыщать" свой окружающий мир яркими красками.

"Большая ошибка – надевать что-то серенькое, черное, удобное. Ничего подобного. Наоборот, необходимо одеваться в яркие цвета – оранжевый, желтый. Зонтик должен быть ярким. Даже белье должно быть с какими-нибудь покемонами, цветочками, смешными рисунками…" – предложила она.

Кроме того, подчеркнула Рыхальская, осенью крайне нежелательно принимать глобальные решения: менять работу, место жительство, расставаться с партнером.

"Это все нужно оставить на потом. На конец осени – как минимум", – порекомендовала специалист.

"Если у вас есть возможность, хорошо в октябре уезжать в теплые страны. Когда хорошо отдохнешь, наберешься энорфинов, того же витамина D… то и осенней депрессии не будет", – добавила она.

Рыхальская отметила, что если период плохого настроения длится дольше 2-3 дней и человек не "переключается", то первая форма стресса переходит во вторую, справиться с которой уже гораздо тяжелее.

Чтобы не грустить осенью, психолог посоветовала носить трусы с покемонами sf.co.ua

OBOZREVATEL напоминает, что ранее психотерапевт, президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов продемонстрировал в эфире ObozTV пять простых и небанальных упражнений, которые практически моментально помогают снять лишний стресс.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!