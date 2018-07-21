Одиночество вредно: Супрун заявила о риске ранней смерти

Одиночество может привести к негативным последствиям для физического и психического здоровья человека вплоть до ранней смерти.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook отмечает, что в мире зафиксирована тенденция к увеличению количества одиноких людей.

"Последствия одиночества вреднее, чем может показаться на первый взгляд. Одинокие люди больше рискуют заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, у них могут снижаться когнитивные функции, нарушаться сон, усиливаются симптомы депрессии. Кроме того, для одиноких людей риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми", - написала она.

По ее словам, исследования доказали, что наличие сотен друзей в социальных сетях не подтверждают готовность человека общаться в живую, а иногда и негативно отражаются на когнитивных функциях.

"Это не значит, что оставаться наедине с уютным инстаграмом - катастрофа. Конечно, время от времени надо находить возможность побыть наедине с собой. Главное, чтобы все происходило сбалансировано", - написала и.о. министра.

Супрун также призвала не забывать о тех, кто остается один не по собственному желанию: "Лучшая таблетка от одиночества, а вместе с этим и от многих болезней - это общение".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ученых, молодые люди испытывают одиночество чаще, чем пожилые. И оно причиняет вред такой же, как и пачка сигарет.