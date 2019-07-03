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/Психология

Обезболивает! Супрун заявила о пользе мата для здоровья

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун едко прокомментировала законопроект "О противодействии сквернословию", предусматривающий очищение украинского языка от нецензурной лексики.

На нашумевшую инициативу народного депутата от БПП и общественной деятельницы Ольги Богомолец Супрун отреагировала на странице в Facebook.

"Иногда бывает так, что некоторые народные депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят скорее Северной Корее, чем современному европейскому государству. К примеру, предлагают запретить материться", – написала и.о. министра.

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Супрун и Богомолец

Супрун и Богомолец

Коллаж

Как подчеркнула она, многие исследования подтверждают, что матерится в меру бывает полезно для здоровья.

К примеру, некоторые ученые указывают на эффективность ругательств в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога из-за того, что, выругавшись, человек получает дополнительную дозу эндорфинов.

"Наблюдения за людьми, которые прожили более ста лет, показали, что, помимо других факторов, долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций. А вот длительное угнетение эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное освоения эмоций) связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией", – добавила чиновница.

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Она рассказала, что, согласно исследованиям, матерными словами люди заменили более бурные и разрушительные реакции, присущую приматам агрессию на негативные раздражители.

Кроме того, употребление мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними.

Однако, как подчеркнула Супрун, нецензурной лексикой следует пользоваться в самый нужный момент, а не разговаривать так постоянно.

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Тема
Здоровье
Персоны
Ульяна СупрунОльга Богомолец
Место
Украина
Теги
Дематюкация языкаукраинский языкПсихология
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