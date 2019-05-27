Новые возможности в лечении депрессии: результаты исследований

Группа исследователей из Университета Малаги в Испании обнаружила новый фактор, который может влиять на один из признаков депрессивного расстройства – ангедонию. Под этим термином подразумевают неспособность получать удовольствие от переживаний, которые раньше это чувство приносили.

Полученные учеными данные могут расширить возможности в лечении депрессии. Результаты, проведенного на крысах исследования, опубликованы в Journal of Psychopharmacology.

Целью эксперимента было определить, как нейрональная сигнальная молекула галанин может влиять на эмоции.

Ученые выяснили, что введение фрагмента галанина GAL (1-15) способствовало развитию у крыс признаков ангедонии, что проявлялось отсутствием желания спариваться или реакции на сахар.

лабораторная крыса npr.org

Экспертами установлена связь между развитием ангедонии и изменениями в структуре нервной системы, важным компонентом которой является дофамин – гормон удовольствия (удовлетворения). Мозг использует его для оценки и мотивации, способствуя закреплению важных для выживания и продолжения рода действий.

Фрагмент галанина, который использовали ученые, подавлял активность системы вознаграждения у животных, что делало их менее восприимчивыми к сексу и вкусной еде.

депрессия pixabay.com

Эти результаты демонстрируют сильное ангедоноподобное свойство галанина и его влияние на эмоции, на чувство удовольствия, в частности, что может использоваться в разработке новых подходов в лечении депрессии и зависимостей.

Ранее MedOboz сообщал, что ученые обнаружили разницу влияния физических нагрузок на депрессию в зависимости от пола - упражнения помогают облегчить симптомы только у мужчин.

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