Вы не несёте ответственность за чувства других, даже если эти чувства в ответ на ваши поступки.

В отношениях с близкими не плохо бы себе напоминать об этом, возвращая другому ответственность за его переживания. Например, когда родственники откровенно давят- "когда же вы уже нам внуков подарите". ⠀

И бесполезно объяснять, что это больной вопрос и как многого уже для этого сделано. В этот момент они поглощены исключительно своими ожиданиями, и зачастую им откровенно плевать, что вы там по этому поводу переживаете. Иначе бы они так часто не нарушали ваши границы, вмешиваясь в такой интимный вопрос. ⠀

Максимум, что они могут делать, это молча поддерживать, когда надо, сочувствовать и быть готовыми оказать только ту помощь, которую вы у них сами попросите (если вообще попросите).

Так вот, вы не несёте ответственность за их разочарования или обиды. Не надо стремиться оправдывать чужие ожидания в родительстве. Это ещё никого не сделало счастливым.

Но иногда надо отвечать на такие нетактичные вопросы, КАК?

Вот несколько вариантов:

"Спасибо. Мы ОЧЕНЬ стараемся и ждём аиста" - Переводим все в шутку и широко улыбаемся. ⠀

"Здорово, что беспокоитесь обо мне, но я не готова обсуждать сейчас этот вопрос. Спасибо" - говорить уверенным голосом без улыбки. После слова "спасибо" можно сменить тему или вообще уйти/отвернуться. ⠀

"А почему вас так беспокоит этот вопрос? Это же нетактично вмешиваться в чужие дела" - интонация может быть чуть с насмешкой.