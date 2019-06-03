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/Блоги - Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Тревога, тревожность. Что это?

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Для того, чтобы эффективно бороться с избыточной тревогой, нужно понимать суть ее происхождения. Ведь только тогда мы сможем более эффективно противостоять неприятным проявлениям тревоги, которые могут усложнять повседневности нашей жизни.

А теперь вспомните, легко ли думать, когда волнуетесь на экзамене? Насколько просто управлять автомобилем, когда вы только что получили водительские права и практически не имеете опыта?

Чувство тревоги возникло в результате длительной эволюции живых существ и помогало нашим далеким предкам выживать в суровых условиях дикой природы. Биохимические процессы, которые происходят в организме в результате тревоги, позволяют нам спастись из опасной ситуации одним из трех способов: бей, беги, замри. Это было уместно, когда речь шла о спасении от тигра, но в случае волнения перед экзаменом, мы только лишний раз истощаем организм и не можем сконцентрироваться, чтобы подумать.

тревога

тревога

medaboutme.ru

Тревога бывает личностной и ситуативной.

Личностная тревожность является характериологической особенностью человека. Есть более тревожные люди, а у некоторых тревога проявляется значительно слабее. В связи с этим существует различная склонность разных людей переживать тревогу по разному в тех случаях, когда для этого нет достаточных оснований. Конечно, наличие личностной тревожности является необходимой, но когда ее уровень непомерно растет, это начинает негативно влиять на жизнь. Человек становится неуверенным, у него появляется мотив избегания неудачи, то есть он делает меньше, чем может на самом деле, только для того, чтобы не ошибиться. Это блокирует развитие личности и мешает двигаться вперед.

То есть, можно сказать, что личностная тревожность - склонность человека чрезмерно беспокоиться, без привязки к ситуации.

Кроме этого тревожность может привести к декомпенсации психики человека, а это в свою очередь – к возникновению таких психических расстройств, таких как паническое, фобическое, обсессивно-компульсивное и др.

А когда мы говорим о ситуативной тревожности, то это проявляется тревогой (тревожностью) и чувством беспокойства в определенной ситуации. Для ее возникновения нужен конкретный стимул. Например, кто - то беспокоится перед экзаменом, кто-то во время разговора с другими людьми, а кто-то просто тогда, когда стоит в очереди в кассу. Ситуативная тревожность не проявляется постоянно и одинакового уровня ко всем событиям, она является выборочной и индивидуальной для каждого человека.

Чувство тревоги не такое уж и простое и однозначное, как может показаться на первый взгляд. Для многих оно может быть просто "наказанием" и причиной похода к врачу, а других предостерегает от необдуманных поступков и помогает в жизни. Влияние тревоги на нас зависит от степени ее выраженности. Ведь базовый уровень тревоги помогает, а не мешает. Благодаря ему, мы вовремя выполняем задачи и не переходим дорогу на красный свет. Поэтому, если вы беспокоитесь иногда о чем то или о ком то, и это не мешает вам вести обычную жизнь - это нормальное состояние.

Но если наблюдается повышенная и изнуряющая тревога на даже незначительные события, и это выбивает вас с привычной жизненной колеи, необходимо себе помогать справиться с тревожностью.

Это можно сделать не только с помощью психологов и психотерапевтов. Существуют определенные методики по преодолению повышенной тревоги, можно научиться управлять тревожностью и контролировать себя во время приступов тревоги. Об этом я расскажу в последующих публикациях. Это поможет вам снова ощущать радость и спокойствие!

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Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тег
Психология
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