Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Тревога – это нормально: что делать, когда это чувство в избытке

151

Тревога – абсолютно нормальное чувство, которое дано нам природой и имеет свою важную функцию, - оно предупреждать нас об опасностях. Тревога связана с нашими инстинктами и проявляет себя в полной мере в критической, опасной ситуации. Но с течением времени значительно увеличился темп нашей жизни, информационная нагрузка (преимущественно негативного содержания), и чувство тревоги возникает все чаще, даже когда нет объективной и реальной причины.

Мы тревожимся, когда нет уверенности в будущем, если оно хаотично, неопределенно и может случится что-угодно. Тревога может быть привязана к чему-то конкретному, к какому-либо событию, к примеру, перед встречей с важным человеком, перед свиданием, собеседованием, путешествием, при неприятностях на работе или в семье. Другой вариант тревоги – предчувствие плохого исхода, когда на него ничто не указывает, просто не связанное ни с чем внутреннее беспокойство.

Тревога – это нормально: что делать, когда это чувство в избытке

Иллюстрация

Абсолютно нормально, когда у человека возникает тревога, когда он ночью проходит возле толпы подозрительных молодых людей, блуждая в незнакомом месте. Другое дело, когда тревога преследует его в обыденной жизни, во время выполнения бытовых задач или просмотра развлекательных программ.

Как уже было сказано, тревога в норме проявляется в случае наличия объективного внешнего фактора. Если говорить о патологической тревоге, тревожности, то для нее не нужно никаких стимулов. Она просто есть и все.

Часто, тревога является не только проявлением реакции на негативные события, но и симптомом психических или соматических заболеваний. Также постоянная немотивированная тревожность может быть таким психическим расстройством, как генерализированное тревожное расстройство.

При лечении повышенной тревоги необходима психотерапевтическая помощь, а также нередко медикаментозное лечение. Если уровень тревоги высокий, тогда необходимо вначале его снизить противотревожными препаратами, так как затруднение в сосредоточении, которое вызывает тревожность, не даст возможности качественно провести психотерапию.

Чтобы преодолеть постоянное чувство тревоги, если, конечно, оно не является проявлением психического расстройства, следует использовать различные техники релаксации, дыхания, мышечного напряжения и др.

Тревога – это нормально: что делать, когда это чувство в избытке

Иллюстрация

Длительная тревожность может привести к нарушениям в социальной жизни и изменениям поведения. Повышенная тревога мешает выполнять профессиональные обязанности, затрудняет коммуникацию с людьми и значительно снижает качество жизни.

С избыточной тревожностью не нужно мириться, а преодолевать всеми возможными путями, для того, чтобы восстановить контроль над собой, своим поведением и своей жизнью! Существует много различных рекомендаций и методик, которые помогают самостоятельно справиться с повышенной тревогой. Но если не получается, обращайтесь к профессионалам. Они помогут вам вновь обрести спокойную радость жизни!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Психология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости