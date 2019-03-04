Ещё в Древней Греции были попытки связать духовное и телесное, доказать взаимосвязь души и тела. Врачеватели античных времен акцентировали внимание та необходимости гармоничного развития человека, неотделимости его духовной и физической сущности, что находит свое отражение в медицинских и философских трактатах того времени.

Само слово "психосоматика" переводится как связь между этими двумя составляющими. Гиппократ в своих трудах неоднократно упоминал о целостности человеческого организма и невозможности разделения души и тела у здорового, гармоничного человека.

Множество различных верований и мистических направлений вкладывали в понятие "душа" свой смысл. С научной точки зрения в это понятие входит совокупность всех психических механизмов человека, его личность и жизненные установки. Проще говоря, высшие человеческие стимулы, которые существуют как результат нейрохимических процессов в коре головного мозга.

Впервые понятие "психосоматики" ввел И. Гейнрот в начале девятнадцатого века. После него Якоби изучил противоположное явление – соматопсихика (влияние соматических расстройство на состояние души).

Активно изучали психосоматические расстройства такие ученые, как Инглиш, Джелифф, Вейсс и другие. В Соединенных Штатах с сороковых годов издается журнал "Психосоматическая медицина". Начинает работать общество врачей в области психосоматики.

Первые исследователи психоанализа говорили о том, что невысказанные и скрытые побуждения, а также непроработанные психические комплексы приводят к развитию тяжелых телесных (соматических) состояний, которые нельзя победить медикаментозно. Именно с этой целью был создан психоанализ, как первый способ вникнуть в тайну человеческого мышления и проработать внутренние механизмы, приводящие к заболеванию.

Немалый вклад в исследование данного направления внес Зигмунд Фрейд. Он включал в список психосоматический расстройств бронхиальную астму, разные аллергические реакции, ложную беременность и мигрень, акцентируя внимание на наличии истерического компонента в генезе развития данных патологий.

При развитии психосоматической патологии существует проблема в "психе" (душе), которая находит свое отражение в теле. Механизмы связи этих двух понятий специалистами изучается довольно давно, но не менее интенсивно и в настоящее время. Это связано с тем, что согласно статистике, психосоматическими расстройствами страдает от 20 до 50 процентов от всего населения. И самая большая проблема состоит в том, что органической болезни у этих больных нет, а они все равно не уходят от врачей различных соматических специальностей (кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов и др.), потому что не хотят (боятся, не верят, не понимают) обращаться за специализированной помощью к психологам, психотерапевтам и психиатрам. А психосоматические проблемы можно решить и вернуться к прежней полноценной жизни!

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