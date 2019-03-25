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/Блоги - Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Психосоматика – ипохондрическое расстройство

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Ипохондрическое расстройство (F 45.2) относятся к соматоформным по международной рабочей классификации психических расстройств МКБ 10.

Неоднократные обращения таких больных к врачам различных специальностей, отсутствие какого-либо конкретного понимания своего состояния, невозможность вписать симптомы в рамки определенной патологии и негативные результаты исследований, которые не дают подтверждения существованию какой –то органической патологии, приводят к тому, что человек перестает доверять врачам. Он ищет "своего" доктора, который наконец-то даст ему обоснование возникшей неизвестной и непонятной болезни и даст рекомендации по поводу дальнейшей тактики лечения.

Поиски трудной и неизвестной патологии становиться "центром вселенной" для таких людей. Они постоянно занимаются вопросом состояния своего здоровья, прекращают работать, как прежде, вести социальный образ жизни, быть любящими и заботливыми семьянинами. Они просто перестают радоваться жизни и быть счастливыми. А тяжелой болезни то нет на самом деле! Но они упорно не хотят верить в это.

Таких пациентов называют "ипохондриками", "мнительными" и так далее, а все из-за огромного количества предыдущих анализов, длительного анамнеза болезни и отсутствия конкретного заболевания. Размахи подобного поиска проблемы могут быть ужасающими, а урон, наносимый здоровью, порой бывает непоправимым.

Эти больные зачастую не реализованы в жизни, или какая - то проблема подсознательно "заставляет" больного "нуждаться" в своей болезни. Ведь с помощью заболевания можно получить внимание и заботу от гуляющего мужа или оправдать себя в невозможности материального обеспечения своей семьи.

Если бы эти люди своевременно обратились за помощью к нужному специалисту, эти проблемы можно было бы решить. Но такие слова, как психиатр, психотерапевт и даже психолог вызывают отрицание, непринятие и даже негодование у этих больных в силу общественных и личных предрассудков. Хотя только эти специалисты как раз и могли бы помочь данному больному вернуться к полноценной жизни, но лишь в том случае, разумеется, когда он сам этого хочет. Потому что очень часто и практически даже всегда "болезнь", с которой пациент "носиться", бывает ему подсознательно выгодной, о чем я рассказывала в предыдущих публикациях.

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Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тема
Советы врачей
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