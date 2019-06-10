Факторов, провоцирующих повышенную тревогу очень много. И самое печальное – это то, что они нас постоянно окружают и от этого никуда не деться. Конечно, основной причиной тревоги является наше отношение к важным на наш взгляд для нас событиям, и к жизни в принципе. То есть, если вы являетесь тревожной личностью и воспринимаете все события с повышенной тревогой всегда, то для вас существует гораздо больше источников повышенной тревоги. Но, понимая причины тревожности и зная, как ограничить влияние факторов, вызывающих у вас тревогу, можно достичь значительно более высокого уровня жизненного комфорта.

Все причины возникновения тревожности условно можно разделить на внешние и внутренние.

Широкий кластер проблем занимают внешние факторы. Это все те раздражители из внешнего мира, которые вызывают появление тревожной реакции. Это и проблемы в семье, на работе, с близкими людьми и т.д. Но в последнее время часто основным фактором, который вызывает повышенную тревогу, является впитываемая нами отовсюду негативная информация. Ведь сейчас мы живем в эпоху информационного взрыва. Каждый год количество информации в мире растет в разы. И весь этот бешеный поток информации выливается на нас из интернета, экранов телевизоров, газет и журналов. Большинство этих данных является непроверенным, не структурироваными и вряд ли достойными доверия. Для того, чтобы справиться с такой нагрузкой, нужно хорошо владеть навыками критического мышления и тщательно обдумывать все, что приходит к нам. А если страх и тревожность регулярно проявляются после просмотра новостей или получения информации из любого другого источника, стоит ограничить к нему доступ.

Большое значение в возникновении тревожности играет психический (психологический) фактор. Говорят, что "все проблемы идут от нервов", поэтому и здесь без них не обошлось. Конечно, "пищей" для тревожности является то, что поступает извне. Различные слухи, сплетни, посты в соцсетях и прочее, попадая нам на глаза и в уши, превращается в так называемую "ментальную резинку". То есть мы без перерыва пережевываем полученную информацию, тревожимся, переживаем о том, как это затронет нас и будет ли иметь какое-то влияние на нашу жизнь. И мы просто нервничаем, вместо того, чтобы задать себе четкие вопрос: "Почему я тревожусь? Какое влияние окажет это событие на мою жизнь и стоит ли на это обращать внимание? Может, это вообще все не так важно и не представляет для меня и моих близких никакой опасности или неприятных последствий"? Ответив себе на эти вопросы, а также применив некоторые методы по самостоятельному управлению тревогой, вы сможете понять, нужно ли тревожиться по этому поводу или все это не стоит "выеденного яйца". Для возврата к нормальному состоянию стоит сконцентрироваться на дыхании и нормализовать его, начав дышать глубже и медленнее. Полезными здесь будут также медитативные навыки.

Но ваше внутреннее отношение к внешним событиям – это ваши личностные (характериологические) особенности. Все зависит только от вашей реакции, сознательного отношения к жизни и умению управлять собой. То есть если вы на даже незначительные события постоянно реагируете тревогой – это ваши особенности характера. В этом случае нужно научиться самостоятельно управлять собой и гасить свою тревожность различными методиками, о которых я расскажу в последующих публикациях, либо обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Но если тревога беспокоит вас с какого-то определенного периода и без какой-либо внешней причины (фактора), тогда нужно подумать о том, что она может быть болезненным симптомом в структуре психического или соматического заболевания. Симптом тревоги может наблюдаться при таких психических расстройствах, как фобическое, паническое, депрессивное расстройство и др. Также тревога может быть симптоматической (соматогенной), и она может сопровождать такие соматические заболевания, как гипертиреоз, диэнцефальные пароксизмы, ишемическая болезнь сердца, климакс, предменструальный синдром, гипертоническая болезнь и др. В этом случае нужно обращаться к врачу за помощью и лечить основную болезнь.

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