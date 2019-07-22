Иногда случается так, что эмоции захлестывают нас с головой, их много и они очень сильны, и бывает трудно прийти в себя после этого. Если не получается вернуться к нормальной деятельности и теряется психическое равновесие – говорят об эмоциональном стрессе. Для оптимальной жизнедеятельности и поддержания комфорта, следует научиться адаптироваться к сложным ситуациям и находить способ справляться с сильными эмоциями.

Как известно, влияние сильных эмоций может приводить к нарушению работы нашего организма. Возникают так называемые психосоматические расстройства. Это такие болезни, когда нет объективных органических изменений, при многочисленных обследованиях соматическая патология не выявляется, но пациент все равно жалуется на неприятные "соматические" симптомы. Психика оказывает влияние на организм, из-за которого и возникают "невидимые" нарушения, которые человек ощущает, как настоящие.

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Когда речь идет об эмоциональном стрессе, психические процессы анализируют действующий раздражитель с тем, что уже было раньше, то есть с предыдущим опытом. И в случае ощущения угрозы и наличия тревоги после обработки этого раздражителя (фактора), влияние расценивается как стрессогенное. Часто, стресс – это ответ организма на несоответствие между внешними требованиями, задачами, которые надо решить и нашими возможностями.

Как известно, люди очень отличаются между собой, поэтому и стрессовая ситуация ими воспринимается через призму предыдущего опыта и особенностей характера. То, что вредно для одного, не обязательно является таковым для другого.

Эмоциональный стресс – это приведение всех систем организма в боевую готовность. Ми готовимся к тому, чтобы действовать согласно правилу "бей-беги-замри". Если воздействие стресса продолжительно по времени и становится хроническим, то начальная стадия тревоги, со всеми особенностями работы организма, переходит в стадию сопротивления. Таким образом, длительная активация гуморальной системы и вегетативной нервной системы, могут привести к развитию психосоматических расстройств.

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Современная жизнь ставит перед нами трудные задачи и постоянные испытания. В основном, это не физические нагрузки, а психические. А в этом плане наши возможности более ограничены, человеческая психика не привыкла сталкиваться с таким постоянным и сильным напряжением. Поэтому после стадии сопротивления, вполне логично наступает стадия истощения, провоцируя возникновение психосоматических расстройств. Генетическая предрасположенность и индивидуальные особенности организма влияют на характер психосоматических заболеваний.

Недостаточное выражение эмоций или их блокирование, приводят к усилению проявлений психосоматических расстройств. Часто, контроль эмоций – это следствие желания быть нормальным, вписаться в общество и не вызывать упреков и непонимания. Таким образом, большая выраженность иллюзорного социального благополучия, приводит к усилению симптоматики.

Как видите, избыточные эмоции, которые накрывают нас с головой, не несут ничего хорошего. Так же, как и чрезмерный контроль с блокированием собственных эмоций как в подсознании, так и на осознанном уровне. Нужно держаться золотой середины и почаще отдыхать от побочных эффектов технологического прогресса, которые несут постоянное напряжение и большую нагрузку на нашу психику. Берегите себя!

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