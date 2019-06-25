Современная жизнь очень напряженная, полная событий и информации. Поэтому возникает много факторов, провоцирующих тревогу. Это довольно неприятное ощущение, которое часто преследует нас на протяжении дней и недель. Или это новый проект, или экзамен, или просто тревожная информация по поводу политических событий. Живя в таком бешеном темпе и постоянном потоке информации из различных источников, нужно уметь контролировать свое состояние и справляться с тревожностью. Поэтому сейчас мы разберем несколько методов, которые позволят вам чувствовать себя увереннее и быть готовыми к следующему возникновению тревоги.

1. Часто, хорошо работает рациональное разъяснение самому себе, чего же собственно я боюсь. Не имея четкого ответа на этот вопрос, вы так и будете "пережевывать" информацию, проигрывать в голове возможные и невозможные сценарии событий так, собственно, и не понимая, почему вы беспокоитесь и нужно ли это делать.

2. Тело – ваш лучший помощник в борьбе с тревогой. Реакцией организма на тревогу является мобилизация, напряжение и готовностью бороться за свою жизнь до конца. Почувствуйте это напряжение, то, как сократились мышцы. С этим мы и будем работать. Вам нужно до вести это напряжение до максимума. Напрягите мышцы еще больше, так сильно, как вы только можете это сделать. Благодаря этому, через несколько секунд они полностью расслабятся. Ведь мышцы просто не могут так долго быть напряженными. А когда придут эти зажимы, то тревога ослабнет, и вы снова сможете нормально думать и действовать.

3. Еще один метод работы с телом во время нападения тревоги – контроль дыхания. Когда вы беспокоитесь, ритм дыхания меняется, оно становится поверхностным и частым, плечи и живот напряга ю тся, что также усложняет этот процесс. Попробуйте сконцентрироваться на своем теле, почувствуйте дыхание, возьмите его под контроль, дышите медленнее и глубже. Такая несложная процедура поможет вам вернуться в состояние "здесь и сейчас" и взять под контроль сво е мышление , ощущения и поведение.

4. Интересный способ борьбы с тревогой предлагают психологи. Этот, безусловно, приятный метод , который основывается на восстановлении контакта с телом. Суть метода заключается в том, что нужно укрыться пледом и сделать себе чашку сладкого горячего чая. Это позволит вам снова почувствовать свое тело, его границы. Ведь плед легко давит на вас сверху и по бокам, возвращая к собственным границам, а теплая чашка в руках обычно ассоциируется с чем-то приятным и безопасным из детства. Сладости (особенно темный шоколад) вызывают выброс гормонов эндорфина, который способствует эмоциональному успокоению и снижению ощущения боли, а также серотонина, что помогает почувствовать собственную значимость и поднимает настроение.

Как видим, основные методы борьбы с тревогой базируются на работе и с телом. Ведь именно оно тонко отзывается на все изменения нашего настроения или самочувствия. Работая с собственным телом с помощью выше ук азанных методов, вы сможете в любое время успешно справиться с приступом тревоги. Поэтому, имея в своем арсенале методы борьбы с тревогой, вы больше не будете беспомощны ми перед этим неприятным состоянием , если оно вдруг снова решит к вам прийти .

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