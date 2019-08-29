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/ Блоги - Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Как справиться с тревогой самостоятельно

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В наше время, из-за ускорения темпа жизни, обилия информации и негативных факторов, у людей нередко наблюдается повышение уровня тревоги, что не может позитивно сказываться на качестве жизни. Конечно, хотелось бы знать какие-то способы, методы и возможность держать эту тревогу под контролем, и не давать ей возможности влиять на вашу жизнь. К счастью, такие методы существует, их даже очень много, на любой вкус и требования. В этой статье, мы разберем небольшую группу релаксационных методик для борьбы с тревогой, в основе которой лежит использование воображения и мыслительных возможностей.

Как известно, воображение – очень сильный инструмент, с его помощью, можно влиять на собственное состояние, мечтать, строить планы и получать наслаждение от увиденного. Поэтому, грех не воспользоваться таким ресурсом для преодоления тревоги. Метод очень прост: надо представить самый счастливый и жизнерадостный момент из вашей жизни. Нырнуть в него с головой, вспомнить все детали, каждую мелочь и прочувствовать позитивные эмоции максимально сильно. Вы должны ощущать все прикосновения, направление ветра и самые тонкие запахи. Перенестись туда, в то прекрасное время так сильно, как только возможно. Спустя короткое время, вы удивитесь, что от тревоги не осталось и следа. Когда мозг переносится в приятные воспоминания, необходимость в тревоге отпадает, ведь вокруг все хорошо и безопасно.

Новости
Как понизить уровень тревожности
Как справиться с тревогой самостоятельно

Иллюстрация

Следующий, тоже очень эффективный метод – отпустить ситуацию. Возможно, для кого-то он будет сложнее, чем первый. Ведь намного трудней не делать ничего, чем заниматься, казалось бы, важной проблемой. Суть метода проста: не думайте о ситуации. Просто отпустите и забудьте, переключитесь, займитесь чем-то другим. Думая над решением, постепенно закипая, словно чайник, вы никогда не решите свою проблему. Напряжение будет только накапливаться, а воображаемая катастрофа только расти. Что и не удивительно, вы же вложили столько сил в то, чтобы раздуть ее до немыслимых масштабов. Потому и надо немного отойти, решить другие дела, а там и проблема покажется меньшей, "давление спадет", тревога отступит, а и решение может само прийти.

Вот вам 2 способа, чтобы справиться с любой тревогой и отобрать у нее право постоянно влиять на вашу жизнь. Возможно, кому-то данные методы покажутся лишь развлечением, а не серьезным подходом. Ну что ж, так позвольте себе это развлечение, и вы удивитесь результату.

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Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Психология
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