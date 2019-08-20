Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Как понизить уровень тревожности

242

Повышенный уровень тревоги не может считаться "приятным бонусом" от жизни, это скорее помеха, которая мешает жить в свое удовольствие. Причин для возникновения тревожности существует множество. Но, если опустить влияние внешних стрессоров, а также внутренних конфликтов ("хочу, но не могу", "хочу, но не дают", "хочу и то, и другое"), то пусковым механизмом тревожности также являются т. н. автоматические мысли.

Они возникают хаотично, спонтанно. Если о них не знать и специально не концентрироваться на их поиске, то можно прожить всю жизнь, так и не заметив ни одной. Автоматические мысли – своеобразные внутренние реплики, диалог человека самого с собой, во время которого, он высказывает свое мнение или убеждения по поводу происходящего вокруг. Мысли такого рода выражают наше мировоззрение, отображают наш стиль жизни и отношение к событиям. Если автоматические мысли негативны, то они приводят к "зацикливанию" человека на плохих событиях, людях, действиях и т.д., нарушают его продуктивную деятельность, а также провоцируют возникновение негативных эмоций, тревожности.

Для того, чтобы качественно изменить и "проработать" негативные мысли, а также изменить отношение к жизни и научиться позитивно думать, следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. В процессе терапии, специалист учит клиента находить и выделять автоматические мысли, из-за которых возникают негативные эмоции и тревога. Этот процесс длится до тех пор, пока все мысли не будут четко названы и осмыслены человеком для дальнейшей психотерапии.

Коррекция тревожности – процесс, который требует использования специальных техник и методов. Одним из таких инструментов является когнитивное реконструирование. Известно, что тревога возникает в ответ на чрезмерное ощущение опасности или переоценку негативных последствий ситуации. Все мы иногда слишком увлекаемся фантазированием по поводу каких-то катастрофических последствий своих слов или действий. В подавляющем большинстве случаев, такие прогнозы не сбываются, единственное, что они делают – повышают чувство тревоги. Когнитивное реконструирование как раз помогает с этим справиться.

Как понизить уровень тревожности

Иллюстрация

Для начала, следует рационализировать источники вашей тревоги, тщательно проанализировать их и выделить основные моменты, из-за которых вы тревожитесь сильнее всего. Лучше делать это в кабинете психолога или психотерапевта, потому что он сможет направить вопросами вас в нужную сторону и подскажет, что делать дальше, и на что обратить внимание. Скорее всего, большая часть факторов, которые вызывали у вас тревогу – ничего не значащие мелочи. Но это вы уже поймете во время работы со специалистом.

Следующий шаг – замена дезадаптивных, тревожных мыслей на полезные. Как пример, это могут быть утверждения: "Все будет хорошо, я справлюсь", "У меня все выйдет" и подобные им. Но, это уже индивидуально для каждого, с чем лучше всего поможет определиться психотерапевт или психолог.

Метод когнитивного реконструирования может быть полезен и при многих психических расстройствах, сопровождающихся повышенной тревогой, особенно в случае приступов паники. Но в этом случае необходимо обратиться за помощью к психиатру. Скорее всего, психотерапия будет "бонусом" к медикаментозному лечению.

Как видите, с тревожностью справиться не так уж и сложно, надо только проявить целеустремленность и не побоятся обратиться за помощью к профессионалам, если самому с повышенной тревогой не удается справиться. И тогда ваше качество жизни улучшиться, и вы сможете вновь получать от нее удовольствие.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Психология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости