Повышенный уровень тревоги не может считаться "приятным бонусом" от жизни, это скорее помеха, которая мешает жить в свое удовольствие. Причин для возникновения тревожности существует множество. Но, если опустить влияние внешних стрессоров, а также внутренних конфликтов ("хочу, но не могу", "хочу, но не дают", "хочу и то, и другое"), то пусковым механизмом тревожности также являются т. н. автоматические мысли.

Они возникают хаотично, спонтанно. Если о них не знать и специально не концентрироваться на их поиске, то можно прожить всю жизнь, так и не заметив ни одной. Автоматические мысли – своеобразные внутренние реплики, диалог человека самого с собой, во время которого, он высказывает свое мнение или убеждения по поводу происходящего вокруг. Мысли такого рода выражают наше мировоззрение, отображают наш стиль жизни и отношение к событиям. Если автоматические мысли негативны, то они приводят к "зацикливанию" человека на плохих событиях, людях, действиях и т.д., нарушают его продуктивную деятельность, а также провоцируют возникновение негативных эмоций, тревожности.

Для того, чтобы качественно изменить и "проработать" негативные мысли, а также изменить отношение к жизни и научиться позитивно думать, следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. В процессе терапии, специалист учит клиента находить и выделять автоматические мысли, из-за которых возникают негативные эмоции и тревога. Этот процесс длится до тех пор, пока все мысли не будут четко названы и осмыслены человеком для дальнейшей психотерапии.

Коррекция тревожности – процесс, который требует использования специальных техник и методов. Одним из таких инструментов является когнитивное реконструирование. Известно, что тревога возникает в ответ на чрезмерное ощущение опасности или переоценку негативных последствий ситуации. Все мы иногда слишком увлекаемся фантазированием по поводу каких-то катастрофических последствий своих слов или действий. В подавляющем большинстве случаев, такие прогнозы не сбываются, единственное, что они делают – повышают чувство тревоги. Когнитивное реконструирование как раз помогает с этим справиться.

Иллюстрация

Для начала, следует рационализировать источники вашей тревоги, тщательно проанализировать их и выделить основные моменты, из-за которых вы тревожитесь сильнее всего. Лучше делать это в кабинете психолога или психотерапевта, потому что он сможет направить вопросами вас в нужную сторону и подскажет, что делать дальше, и на что обратить внимание. Скорее всего, большая часть факторов, которые вызывали у вас тревогу – ничего не значащие мелочи. Но это вы уже поймете во время работы со специалистом.

Следующий шаг – замена дезадаптивных, тревожных мыслей на полезные. Как пример, это могут быть утверждения: "Все будет хорошо, я справлюсь", "У меня все выйдет" и подобные им. Но, это уже индивидуально для каждого, с чем лучше всего поможет определиться психотерапевт или психолог.

Метод когнитивного реконструирования может быть полезен и при многих психических расстройствах, сопровождающихся повышенной тревогой, особенно в случае приступов паники. Но в этом случае необходимо обратиться за помощью к психиатру. Скорее всего, психотерапия будет "бонусом" к медикаментозному лечению.

Как видите, с тревожностью справиться не так уж и сложно, надо только проявить целеустремленность и не побоятся обратиться за помощью к профессионалам, если самому с повышенной тревогой не удается справиться. И тогда ваше качество жизни улучшиться, и вы сможете вновь получать от нее удовольствие.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram