Прожить спокойную и размеренную жизнь часто становится далекой и недостижимой мечтой для каждого, кто как угорелый мечется между работой, домом и другими обязанностями, которые наседают со всех сторон. Мы больше не можем позволить себе полной уединенности и приватности, ведь средства связи и масс медиа вышли на новую ступень, а для того, чтобы поддерживать достойный уровень существования, нужно постоянно бежать вперед на граничной скорости, попутно отбиваясь от настойчивых посылов о том, как все плохо, которые льются со всех сторон: с телевизора, газет и экранов мобильных устройств.

В силу таких обстоятельств, наличие постоянных стрессовых факторов (стресса – для обывателя) становится среднестатистической нормой, которая, словно чума, захватывает все новых и новых последователей. Современное общество дает нам множество стимулов, которые выбивают из колеи. Все эти раздражители нарушают тонкий баланс между "могу" и "надо", что и становится причиной возникновения стресса (адаптационного синдрома). Ведь если существует кардинальный перекос в сторону "надо", то без наличия необходимых ресурсов, мы сталкиваемся с невозможностью выполнения возложенных на нас задач, и обстоятельства наваливаются на нас, приводя к тревожности, фрустрации и возникновения стресса.

Впервые синдром стресса и стрессоры (физические и психические) описал Ганс Селье.

Если обратится к происхождению слова "стресс", то оно означает адаптационный синдром, то есть совокупность проявлений, которые одинаково проявляются при действии любых как внутренних, так и внешних факторов на организм. Существование этого феномена обусловлено необходимостью организма приспосабливаться, адаптироваться к изменяющимся условиям внешнего мира для того, чтобы так же успешно удовлетворять свои потребности. Но, следует помнить о том, что не любой вид стресса есть нормальным и полезным для адаптации. Если мы не можем приспособиться к изменившимся условиям и выполнить внешние требования, то возникает негативный стресс, характеризующийся неприятными симптомами, такими как: тревога, паника, проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, повышенная потливость и постоянная усталость.

Первым сигналом начала стресса служит фрустрация. Это такое состояние, когда человек не может обеспечить свои базовые потребности и желания, из-за чего становится нервным, неудовлетворенным и напряженным. После состояния фрустрации, может возникнуть стресс, как реакция организма на стрессоры – факторы, как положительные, так и отрицательные. Но это не обязательно, ведь вследствие личностных особенностей и отличий, у всех разные пороги чувствительности. Считается, что основной характеристикой, которая обеспечивает устойчивость к стрессу является способность к интегрированному поведению. Именно эта характеристика помогает нам сохранять холодную голову и ясный рассудок в нестандартной, напряженной ситуации.

Как известно, если мы владеем полным знанием о феномене, то мы можем его и контролировать, хотя бы в некоторой мере. То же и со стрессом. Познавая его особенности, проявления, механизмы действия и назначение, мы обретаем контроль над ним. Даже если этот контроль заключается в своевременном обращении к врачу. Как уже было сказано, не всякий стресс плохой, но если вы замечаете у себя признаки деструктивного влияния стрессовых факторов, то это явный повод для того, чтобы принять меры, ведь себя надо беречь.

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