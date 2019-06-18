Тревога часто является постоянным спутником нашей жизни. Кто-то уже давно привык к ней и относится как к старому знакомому, кто-то пытается бороться, а кто-то обращается к вредным привычкам и "топит" тревогу в алкоголе. Сегодня мы обсудим наиболее распространенные способы побега от тревоги, чем это может

обернуться для человека и как лучше вести себя в таких ситуациях.

К сожалению, многие люди в состоянии тревожности начинают употреблять спиртные напитки, то есть попросту выпивать. Сначала это может быть незаметная бутылка пива с друзьями, потом спиртные напитки употребляются более часто, а также может наблюдаться переход к употреблению более крепких напитков. Такой метод, даже уменьшая интенсивность тревоги, вовсе не решает проблему из-за

которой эта тревога возникла. Он только откладывает ее, добавляя к этому кучу проблем со здоровьем, так как очень незаметно бытовое пьянство может прерасти в хронический алкоголизм с психической и физической зависимостью, а также возможными запоями. А это уже очень серьезная проблема – болезнь, с которой совсем не просто справиться! Рано или поздно, причину тревожности все равно

придется определить и решить и регулярная алкоголизация в этом точно не поможет.

Достаточно распространенным методом "борьбы" с ощущением тревоги является курение. А у заядлых курильщиков – это увеличение дневной "дозы" в несколько пачек и более. Как и в предыдущем случае, это совсем не помогает в решении проблемы, которая вызвала тревогу. Такой способ больше похож на бегство от реальности. Это лишь сокрытие головы в песок.

Разумный подход – консультация у специалиста, который работает с тревожностью (психолог, психотерапевт). Возможно вы вместе обнаружите и проработаете причину повышенной тревоги, и она вас покинет.

Но не назначайте себе самостоятельно седативные средства, как это многие делают. Покупка препаратов "на свой вкус" может привести к серьезным негативным последствиям, ведь вы не знаете побочных эффектов, сколько и когда нужно употреблять, какие есть противопоказания. Это все нужно учитывать, чтобы потом не лечиться от самолечения.

А еще тревога может быть только симптомом (проявлением) различных как психических расстройств (панического, тревожного, обсессивно-компульсивного, фобического, депрессии и др.), так и соматических (гипертиреоза, болезней сердечно-сосудистой системы (ГБ, ИБС), климакс, предменструальный синдром (ПМС) и др.). Поэтому в этом случае необходимо лечить основное заболевание. А

это определит только врач.

Часто, причиной тревоги является огромное количество информации, которая просто падает на людей отовсюду, выливая тонны непроверенных, излишних и просто вредных фактов. Ознакомившись с ней в фейсбуке, прослушав сюжет в новостях или подхватив где-то сплетни, вы получаете новый заряд тревожности, начинаете переживать о несущественных и маловероятных событиях. Затем,

пытаясь узнать еще больше, якобы для успокоения, вы только глубже влезаете в это "болото". Как белка в колесе, вы постоянно подпитываете тревогу, которая в свою очередь снова стимулирует вас узнать еще что-то, обсудить с кем-то услышанное. А потом бежите скупать всю гречку в магазине, потому что "по телевизору сказали

что-то страшное". Это совсем не выход из ситуации. Лучше в таком случае - ограничить доступ к интернету, телевизору и другим медиаисточникам. Вы не окажетесь в информационном вакууме, самое важное все равно узнаете. А вот доступа к вредной информации, которая только подпитывает тревожность, больше не будет.

Конечно, тревога - не самое приятное ощущение. Поэтому с ней нужно бороться, применяя специальные психотерапевтические методы. Об этом я сообщу в следующей публикации. Бежать от нее применяя алкоголь или любую другую вредную привычку - это не выход, а лишь удаления от него. Нужно подходить к проблеме с умом, рационально взвешивая возможные последствия, и искать решения. И таким образом вы обязательно придете к желаемому

результату.

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