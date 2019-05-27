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/Психология

Недостаток овощей и фруктов объявили вредным для психики

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Большое количество фруктов и овощей в рационе настолько позитивно влияет на организм, что может поправить психическое здоровье и помогает справиться даже с сильным стрессом.

Недостаток овощей и фруктов объявили вредным для психики

Эксперты предупреждают, что недоедание фруктов и овощей подрывает не только физическое здоровье, но и очень негативно влияет на психику.

Новое исследование, о котором пишет The Sun, показало, что недостаток растительной пищи значительно усугубляет состояние при депрессии или тревожном расстройстве.

Недостаток овощей и фруктов объявили вредным для психики

Хорошая новость заключается в том, что употребление четырех дополнительных порций фруктов и овощей в день настолько укрепляет психическое здоровье, что может нивелировать пагубное воздействие на организм таких серьезных стрессовых ситуаций как потеря работы или развод.

Сколько фруктов и овощей нужно съедать

Ученые выяснили, что люди, употребяюлющие в пищу 7-8 порций фруктов и овощей в день вдвое меньше подвержены риску впасть в депрессию после возникновения очень сложных жизненных ситуаций.

"Это интересное открытие, которое доказывает наличие связи между употреблением растительной пищи и улучшением психического здоровья", - сказал соавтор исследования доктор Редзо Муйчич.

Врачи указывают на то, что потеря работы или разрыв с партнером вызывают очень подавленное состояние, из-за которого часто развивается депрессия.

"Употребление в пищу 7 или 8 порций фруктов и овощей в день снижает риск развития депрессии вдвое. Максимальный положительный эффект наблюдается через 24 месяца после смены пищевых привычек", - добавил Муйчич.

Он также выяснил, что улучшение настроения наблюдается намного раньше, чем через 2 года.

Недостаток овощей и фруктов объявили вредным для психики

Доктор Муйчич и соавтор исследования профессор Эндрю Освальд изучили данные ежегодного опроса по динамике домохозяйств, доходов и труда в Австралии. Участникам был задан вопрос о том, были ли у них диагностированы депрессия или тревога, а также несколько вопросов об их рационе питания и образе жизни. В исследовании приняли участие 7108 человек.

Выяснилось, что те люди, которые едят много фруктов и овощей, намного реже подвержены психическим заболеваниям.

Теперь исследователи планируют заняться поиском причинно-следственных связей между диетой и психологическим благополучием общества.

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Березина Елена
Березина Елена
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