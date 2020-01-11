"Не проверяйте девственность, это унизительно!" Психолог мощно обратилась к родителям подростков

Многие родители, заботясь о своих детях и пытаясь уберечь их от "грубых ошибок молодости", стараются всячески контролировать их жизнь.

И часто в этом контексте мамы-папы девочек-подростков водят дочерей к гинекологу проверить, не имела ли она сексуальный опыт.

Но психолог, гештальт-терапевт Марина Петренко призывает не делать этого. В посте у себя на странице в Facebook она обратилась к родителям и объяснила, что это может быть чревато испорченными доверительными отношениями с ребенком.

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"Родители! Никогда не водите своих дочек к гинекологу, чтобы проверить наличие или отсутствие девственности! Девочкам нужен хороший гинеколог - это очень важно для женского здоровья. И прекрасно, когда мудрая мама ведёт дочку к гинекологу, чтобы она узнала все о контрацепции и о том, на что обращать внимание, как беречь свое здоровье. Но ни в коем случае не для того, чтобы чужой человек искал признаки половой жизни вашего ребенка", – пишет эксперт.

Чтобы предупредить ранний сексуальный опыт, с девочкой-подростком лучше сходить к психологу Между нами

По ее словам, это унизительно, отвратительно и навсегда может остаться травмой для девочки, независимо от наличия или отсутствия девственности.

Также она напомнила, что на самом деле никакой девственной плевы не существует.

"Гимен – девственная плева – никакая не пленка, а эдакая "корона" или решето с отверстиями. При наличии лубрикации и бережного отношения партнера, пятен крови во время первого секса на простыне быть не должно, за исключением редких случаев, связанных с анатомическими особенностями. И гинеколог, если он не наблюдал девочку до этого времени, не может на 100% определить, был ли половой акт, если это не было насилие с повреждениями", – подчеркнула Петренко.

Поэтому, как она отмечает, терять-то и нечего: девственность – это психоэмоциональное состояние человека, который не состоял в сексуальных отношениях, а не анатомический признак. При этом при подобных принудительных проверках можно легко потерять ребенка: его доверие и близость.

"Если вас волнует тема секса вашего ребенка, идите не к гинекологу, а к психологу. Лучше - идите до момента, когда начинает "бомбить", – рекомендует психолог.

Она подчеркивает, что ранний секс опасен подростковыми самоубийствами, подпольными абортами с летальным исходом или последующей ампутацией матки и искалеченной психикой.

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