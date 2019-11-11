Названы верные способы борьбы с осенней хандрой

У многих вместе с наступлением осенней погоды настроение стало таким же хмурым и прохладным.

Психолог Лариса Россол говорит, что причина в осознании наступления холодной поры года. То есть, весна-лето, которые ассоциируются с отдыхом, уже позади, и пора готовиться к зиме. Кроме того, световой день становится короче, от чего страдает нервная система, недополучая привычного дневного света.

MedOboz узнал, какие способы помогут вернуть хорошее настроение и настроиться на позитивную осень.

Осенняя хандра Мirpozitiva

Го на спорт!

Займитесь чем-нибудь очень активным. Идеальный вариант – табата, аэробика, теннис, латинские танцы и т.д. Ваши успехи в этих видах тренировок и мощный запуск всех процессов в организме будут способствовать выработке гормонов "радости", что несомненно отразится на настроении.

Еще один бонус таким занятиям – улучшение адаптивных способностей организма – к холодам он отнесется более радушно.

Ешьте бананы и орехи

Осенью в организме повышается уровень "стрессовых" гормонов. Опять же, из-за погоды, укорачивания светового дня и т.д. А понизить их количество можно за счет роста гормонов "счастья" - серотонина, триптофана и других. Организм сможет ими обогатиться, если вы начнете есть бананы, орехи, семечки или шоколад.

Выходные проводите вне дома

Чтобы не унывать, не засиживайтесь дома. Для поднятия настроения вам нужно как можно чаще менять обстановку. Потому в свои выходные по возможности старайтесь куда-нибудь уехать или хотя бы посетить места, которые доставляют вам удовольствие.

Новые впечатления и позитивные эмоции помогают повысить уровень хороших гормонов в организме, поднять настроение и избавиться от раздражительности.

Сходите на вечеринку

Еще один верный способ избавиться от хандры – дружеские встречи, во время которых происходит активный энергообмен между симпатизирующими друг другу людьми. Так что отправляйтесь вместе на вечеринку, дискотеку, в караоке или кино, либо же просто устройте расслабляющие посиделки дома. Главное условие для любого варианта – отсутствие алкоголя. Он может и поднимет настроение на вечер, но на утро состояние хандры может удвоиться.

Улыбайтесь отражению

Каждый раз, когда вы видите свое отражение, улыбайтесь ему – достаточно 5 секунд проявления симпатии. Такие милые проявления к самому себе способствуют выработке эндорфинов, которые способствуют улучшению настроения.

Рассмешить же себя вовсе можно, если постоять у зеркала и корчить себе рожицы. Пусть первые пару секунд вы будете казаться себе глупо, но дальше вас просто разберет смех.

Ранее Obozrevatel подробно рассказывал о причинах осенней депрессии и хандры.

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