Названы признаки панической атаки

Паническая атака затрагивает не только психическое равновесие и здоровье, она также имеет влияние на соматическое состояние человека и изменяет его поведение.

На приступ паники тело отзывается повышенным сердцебиением, удушьем и болями в области груди. Очень часто проявляются боли в голове, расстройства пищеварительной системы, что может проявляться в виде тошноты и частых походах в туалет. Все тело может реагировать неприятными покалываниями в различных участках и покраснением в области лица из-за сильного прилива крови. Нередко при панической атаке кажется, что ситуация и весь мир становятся нереальными, все это происходит с кем-то другим, только не с ним (наблюдаются симптомы дереализации).

Соматические проявления – лишь вершина айсберга. Потому что человека выбивает из колеи повышенная тревога, паника, всевозможные страхи (в т.ч. умереть или сойти с ума, страх возникновения инфаркта или инсульта). Тому, у кого наблюдается приступ паники, очень сложно, и не всегда возможно самостоятельно справится, особенно если человек не обучен навыками самопомощи, с этим состоянием. Появляются ощущения того, что в любой момент может случиться сердечный приступ, инсульт, инфаркт, удушение, обморок или внезапная смерть. Множество людей, переживших панические атаки, также боятся того, что выставляют себя в неприглядном свете перед окружающими. Излишне даже говорить о том, что все перечисленные страхи и предчувствия совершенно нереальны. Но, во время панической атаки, когда ощущаешь беспокойство, страх и даже ужас, критически проанализировать все мысли и чувства просто невозможно. Говорить такому человеку "та ты не переживай, ничего страшного же не случится" или "возьми себя в руки" полезно примерно настолько, насколько больному депрессией помогает фраза "не грусти".

Новости Что такое паническая атака

Паническая атака Иллюстрация

Кроме перечисленных психических и соматических изменений, меняется также и поведение человека. Пострадавший пытается убежать, скрыться в безопасном месте. Это может быть дом, а если до него далеко, то любое пространство, в котором нет людей. Такая ситуация ярко фиксируется в памяти и в дальнейшем, человек будет всеми способами пытаться избежать подобного, как-то предупредить мнимый инфаркт или инсульт. Некоторых такое состояние очень пугает, доводя до ипохондрической обеспокоенности здоровьем. Они пытаются докопаться до причин, найти истинное заболевание, которое привело к паническим атакам. Такая обеспокоенность мешает полноценной жизни.

Панические атаки могут быть следствием внутреннего конфликта или внешних стрессовых факторов. И с этим можно справиться!

Не оставайтесь наедине с собственным страхом и паникой! С помощью психолога, психотерапевта или психиатра вы победите панические атаки и сможете жить полноценной жизнью без ограничений!

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