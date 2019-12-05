Названы главные признаки хронического стресса

Стресс в повседневной жизни стал настолько привычным явлением, что мало кто придает ему значение.

Вместе с тем, под его влиянием в организме возникают существенные изменения, которые накапливаясь и усиливаясь, могут приводить к развитию различных психосоматических заболеваний и психических расстройств вроде психозов, депрессий и т.д.

Всем этим нарушениям предшествуют признаки, которым не всегда придают значения. Психотерапевт Лариса Россол рассказала MedOboz, какие симптомы говорят о том, что вас "грызет" хронический стресс и что вам пора обратить внимание на свое здоровье и образ жизни.

Стресс вызывает бессонницу и зависимость Школа жизни

Зависимость

Постоянная подверженность стрессам в последствии может приводить к формированию зависимости от чего-либо. И не обязательно это будет пристрастие к алкоголю, наркотическим веществам и т.д. Помогать облегчать чувство напряжения и приносить мимолетное удовольствие может также еда, шоппинг, игры (виртуальные "бродилки" или азартные).

Потому если вы заметили, что, например, любую неурядицу в жизни "лечите" заеданием, либо уходите от обыденности в виртуальный мир, где у вас все получается, а в отсутствие этих "пилюль" чувствуете эмоциональную подавленность или физическое недомогание, то пора бить тревогу и искать помощи у специалистов.

Бессонница

Еще один верный признак хронического стресса – бессонница. Ее причина в перенапряжении нервной системы и последующей неспособности мозга "переключаться" на отдых. В результате вы можете чувствовать сильную усталость, но при этом часами лежать в постели, не в силах уснуть, а мысли в голове будут витать, подобно пчелиному рою, и постоянно перескакивать с одного темы на другую.

В таком случае вам нужно освоить расслабляющие техники, как то дыхательная практика или медитации, которые помогут расслабиться и настроиться на сон.

Изменение пищевых предпочтений

Вкусы со временем могут меняться – это правда. Но глобальная и резкая смена пищевых предпочтений также является поводом для обращения внимание на свою эмоциональную сферу.

Также стоит задуматься, если изменения затронули и аппетит (усилился или вовсе пропало желание есть).

В таком случае стоит обратиться к врачу и проверить здоровье органов пищеварения и эндокринную систему. И если там все в порядке, нужно искать помощи у психолога или бороться с последствиями стресса релаксирующими практиками.

Отказ от тренировок

Вы ярый сторонник активного образа жизни, регулярно тренируетесь в зале или на стадионе, и вдруг потеряли всякий интерес к спорту? Тогда дело скорее всего в хроническом стрессе, который вызывает ощущение сильной усталости и апатию.

В таком случае не стоит идти на поводу у своей слабости – берите себя в руки и идите тренироваться. Ведь физические нагрузки являются верным способом борьбы со стрессом – они ускоряют все процессы в организме и помогают избавиться от "плохих" гормонов, которые вызывают раздражительность, угнетают настроение и провоцируют ощущение слабости и вялости.

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Частые простуды

Стресс может причинить ущерб всем внутренним процессам в организме. Так, продолжительное его влияние приводит к ослаблению защитных сил, от чего вас часто беспокоят простудные симптомы, а любой "чих" рядом с вами укладывает в постель на несколько дней.

Так что вам стоит уделить внимание не только укреплению иммунитета, но и практикам, которые помогут восстановить нервную систему.

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