Названа главная опасность смартфонов

Раскрыта серьезная опасность, которой подвергают нас полюбившиеся всем смартфоны и планшеты.

Так, ученые из университета Сан-Франциско установили, что зависимость от электронных девайсов, которая с каждым годом становится все более распространенным явлением, делает людей несчастными. Исследование опубликовано в журнале Sciencedaily.

Исследователи пришли к выводу, что у зависимых от гаджетов людей в мозге со временем образуются неврологические связи, вызывающие привыкание. Так, в частности, происходит с людьми, употребляющими очень много обезболивающих.

Ученые также обнаружили, что зависимость от смартфонов-планшетов негативно влияет на социальные связи. После опроса 135 студентов медики обнаружили, что те, кто часто пользуется смартфоном, чаще ощущают себя одинокими. Медики полагают, что тем, кто много времени проводит в соцсетях, не хватает невербального общения: жестов, мимики и интонаций собеседника.

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По результатам исследования медики советуют реже пользоваться гаджетами и предложили устроить такой себе квест. При встрече в кафе или ресторане убрать мобильные телефоны в центр стола. Тот, кто первый потянется за телефоном, должен оплатить счет за напитки.

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