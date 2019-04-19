Натуральное эффективное управление стрессом найдено

Бешеный ритм жизни, катастрофическое состояние экологии, неправильное питание - все это вместе приводит к постоянному состоянию стресса, а последний – к болезням.

На нашу нервную систему ежедневно влияет лавина информации, негативных событий, болезней. Мы начинаем утро с просмотра Интернета и ТВ, а новостные ленты пестрят кричащими заголовками – "опасно!", "угроза!", "все пропало!".

Последствия стрессов – какие болезни он вызывает

Как показали исследования Американского института стресса, до 90% болезней, с которыми приходят к врачам, объясняются последствиями стрессов. Причина в том, что нервная система отвечает за координацию работы всех органов и систем человека.

Вот почему, если она дает сбой, то любой из органов может начать работать неправильно.

Хроническое состояние стресса может привести к:

- угнетению иммунной системы;

- расстройству пищеварения (булимии или анорексии), язвенным поражениям желудка и/или кишечника;

- гормональным расстройствам;

- нарушениям половой функции, вплоть до импотенции;

- перепадам артериального давления, инфаркту миокарда, приступам стенокардии, нарушению сердечного ритма, и другим болезням сердечно-сосудистой системы;

- головным болям, мигрени, бессоннице, расстройствам когнитивных функций;

- дерматологическим заболеваниям – экземе, сыпям различного рода, эритемам.

Как же распознать приближение стресса? Основными симптомами того, что ваша нервная система выходит из-под контроля, являются:

- ощущение тревоги;

- плохое настроение, его беспричинное колебание;

- физическое и психологическое переутомление;

- раздражительность, чувство напряжения;

- эмоциональная перенагрузка;

- ощущение бессилия, апатии, безразличия, страх перед будущим.

Если вы отметили, что один или несколько симптомов вам знакомы, знайте – стресс уже проник в вашу нервную систему. Самое время поставить ему заслон и научиться управлять стрессом.

Как же нам побороть стресс?

Осознание существования проблемы – первый шаг к успеху в борьбе с ней. Далее – нужны активные действия.

Легче всего побороть стресс, устранив его причину. У каждого есть свои проверенные способы: море, пляж, отдых с друзьями, уединение и т.д. Но не всегда это может работать в долгосрочной перспективе и поэтому в данном случае нужен комплексный подход. Только тогда он даст желаемый и стойкий эффект.

Конечно, при длительном стрессе можно сразу обратиться к врачу, чтобы они выписали лекарственные препараты – транквилизаторы.

Но в развитых странах мира пошли иным путем. Активное развитие жизни в мегаполисах породило необходимость поиска натуральных препаратов-адаптогенов, которые смогут не только устранить последствия стресса, но и предупредить его развитие на ранних стадиях. Длительный регулярный прием препаратов-адаптогенов не только поможет избежать приема более сильных препаратов -транквилизаторов, которые обычно вызывают затормаживание реакций, сонливость, но и позволит предупредить развитие болезней, вызываемых длительным психоэмоциональным напряжением.

Натуральные адаптогены – это удивительные природные вещества, которые увеличивают устойчивость организма к нестандартным условиям: резким переменам климата, физическим и умственным нагрузкам, активным занятиям спортом, и другим экстремальным ситуациям.

Эффект от применения адаптогенов проявляется при длительном систематическом применении. При правильном приеме они помогают модулировать стрессовую реакцию организма. Благодаря адаптогенам организм и разум буквально сохраняют способность "быть в адеквате" даже в условиях сильного физического, психического, эмоционального или химического стресса.

Натуральное эффективное управление стрессом найдено

На протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира бились в поисках подобного средства. Поиски австрийских ученых увенчались успехом, когда они обратились за помощью к традиционным в китайской и индийской традиционной медицине – Аюрведе.

Отечественная фармацевтическая компания в тесном сотрудничестве со специалистами австрийской компании SANWEZZA LAB GmbH разработала новый продукт – природный адаптоген для поддержки функциональной активности нервной системы, управления стрессом, для поддержания хорошего эмоционального статуса организма и повышения выносливости при повышенных физических загрузках.

Этот препарат содержит эксклюзивную комбинацию фитоэкстрактов, представляющих собой концентрированные вытяжки лекарственных растений, в сухом виде. Они содержат сбалансированный комплекс биологически активных веществ, которые производят многогранное комплексное действие на центральную нервную систему и организм в целом.

Новый продукт обладает способностью оказывать также эффективное, но в то же время мягкое, поддерживающее действие функциональной активности центральной нервной системы, защищая его от стрессов и его негативного влияния на органы и системы всего организма.

В странах Европы, а также в странах Северной Америки этот препарат уже прекрасно зарекомендовал себя в качестве натурального адаптогена, который способствует адаптации человеческого организма к сложным психоэмоциональным условиям современной жизни.

Вещества, применяемые в качестве активных компонентов в новом продукте от компании SANWEZZA LAB GmbH, использовались в традиционной медицине более двух тысяч лет. Еще не существовало государств и фармацевтики, а специалисты индийской аюрведической медицины и китайской нетрадиционной медицины знали и с успехом использовали эти природные компоненты. Ученые теперь также знают, что регулярный прием фитоадаптогена вызывает укрепление центральной нервной системы, повышая ее устойчивость, а благодаря натуральному составу препарат практически не имеет противопоказаний – его не стоит принимать лишь маленьким детям (младше 12 лет), беременным женщинам, а также в случае, если у человека имеется ярко выраженная аллергия на один из компонентов.

Более того, как показали исследования, применение основного активного компонента в продукте – экстракта ашваганды – вызывает накопительный эффект. Он тонизирует организм, нормализуя работу всех органов и систем, содействует концентрации внимания, способствует снятию чрезмерной тревоги, суетливости, замедляя старение и помогая восстановиться после физического или нервного перенапряжения. При систематическом приеме экстракт ашваганды повышает уровень выносливости в процессе регулярных занятиях спортом и физических нагрузках, а также сокращает время на восстановление после изнурительных тренировок, способствует снятию боли в мышцах и суставах.

Другие компоненты – такие как лимонник китайский, радиола розовая, женьшеня корень, другие экстракты лекарственных растений, - также способствуют выработке так называемого "фитоспокойствия", помогая удерживать эмоциональное равновесие, выработать энергетический баланс.

Таким образом, фитоадаптоген можно смело назвать препаратом здоровых людей.

На украинском рынке этот препарат-адаптоген пока не продается. Однако уже в ближайшие месяцы он поступит в продажу, и украинцы, так же, как и жители развитых стран мира, смогут с его помощью защитить себя от стресса и его печальных последствий.

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