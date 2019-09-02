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/ Блоги - Психология

Наталия Холоденко
Наталия Холоденко
Психолог Все статьи автора

Зависть – это восхищение со знаком "минус"

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Я всегда боялась зависти. До тех пор, пока не поняла, что зависть — это восхищение со знаком минус.

Когда человек не верит в собственные успехи, его огорчают достижения других людей. Не сидеть же из-за этого в погребе! Поэтому живите максимально хорошо, даже если это кого-то раздражает.

Зависть – это восхищение со знаком "минус"

Иллюстрация

Принимайте любую негативную эмоцию в свой адрес, как колкий комплимент. И чем он острее, тем громче вам аплодируют те, кто не научился восторгаться и воспринимать ваш успех как знак того, что если что-то прекрасное возможно в жизни одного человека, значит это в принципе досягаемо.

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Автор
Наталия Холоденко Наталия Холоденко
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Психология
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