Что делать, чтобы вытащить ребенка из плохой компании?

"Плохая компания" – тема, которая часто беспокоит родителей. Особенно, если окружение заставляет ребенка употреблять алкоголь. Во-первых, следует понять, что никто не затягивал ребенка в плохую компанию. Это его осознанный выбор, который, скорее всего, был сделан из-за недостатка внимания, борьбы за свои права, отстаивание собственного мнения, из-за обиды и тому подобное.

Никакие запреты и репрессии не помогут сделать еще один осознанный выбор для того, чтобы выйти из привычного круга "друзей". Попробуйте посмотреть на мир глазами подростка. Следуйте его советам, если считаете их рациональными, а если не согласны, то аргументировано выражайте свою позицию. Если подросток увидит возможность альтернативы и поймет, что в семье его слышат и слушают, его самооценка будет расти и необходимость самоутверждаться за счет плохих поступков отпадет.

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