Что делать, чтобы вытащить ребенка из плохой компании?
"Плохая компания" – тема, которая часто беспокоит родителей. Особенно, если окружение заставляет ребенка употреблять алкоголь. Во-первых, следует понять, что никто не затягивал ребенка в плохую компанию. Это его осознанный выбор, который, скорее всего, был сделан из-за недостатка внимания, борьбы за свои права, отстаивание собственного мнения, из-за обиды и тому подобное.
Никакие запреты и репрессии не помогут сделать еще один осознанный выбор для того, чтобы выйти из привычного круга "друзей". Попробуйте посмотреть на мир глазами подростка. Следуйте его советам, если считаете их рациональными, а если не согласны, то аргументировано выражайте свою позицию. Если подросток увидит возможность альтернативы и поймет, что в семье его слышат и слушают, его самооценка будет расти и необходимость самоутверждаться за счет плохих поступков отпадет.
Иллюстрация
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.