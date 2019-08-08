Найдена неожиданная польза незащищенного секса

Секс без презерватива намного полезнее для здоровья. Он помогает женщинам, в частности, побороть депрессию.

Впервые к такому выводу пришел шотландский профессор Стюарт Броуди еще в 2009 году. Теперь его теория получила подтверждение в ходе исследования медиков из университета Нью-Йорка, которые проанализировали умственное здоровье 300 американок и сопоставили его с особенностями их личной жизни, передает "НВ".

Так, выяснилось, что женщины, которые регулярно занимаются незащищенным сексом, реже испытывают депрессию и показывают лучшие результаты в многочисленных психологических тестах.

Секс без презерватива спасает женщин от депрессии Иллюстрация

Все дело в сперме, которая содержит как минимум три природных антидепрессанта. Они повышают настроение, улучшают сон и общее психологическое состояние.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что активная сексуальная жизнь способствует продлению жизни после инфаркта миокарда.

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