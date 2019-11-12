Почему женщины устроены гораздо сложнее, чем мужчины? В чем причина такой разницы?

Известный комик Марк Гунвор дал свое объяснение, как мыслительный процесс происходит у мужчин, а как – у женщин.

По его мнению, женщины устроены гораздо сложнее, чем мужчины, потому что у нас совершенно разное биологическое устройство мозга.

Возьмем мужской мозг. Это устройство, в котором царит идеальный порядок, где все разложено по отдельным коробкам. Так, секс – в одной "коробке", спорт – во второй, работа – в третьей. В мужском мозге есть много коробок буквально для всего. Есть отдельная "коробка" для женщин. Есть коробка для матери, правда она где-то в подвале.

Есть одно правила, которое помогает все держать в порядке: пока раскапываешь одну коробку, другие трогать нельзя. При обсуждении конкретного вопроса, мужчина получает конкретную коробку, открывает и работает только с ней. Закончив, ставит ее на место, чтобы не задеть другие коробки.

Мужское и женское мышление Иллюстрация

У женщин же все иначе. Женский мозг – это большой клубок из проволоки, где все связано со всем. Деньги связаны с машиной, машина – с работой, дети – с вашей матерью и т.д. Получается, что мыслительный процесс у женщин выглядит как широкополосная магистраль, на которой есть один регулировщик - эмоции. Женщины берут событие приправляют его эмоциями и помнят его всю жизнь.

Почему у мужчин все не так? Потому что, во-первых, они часто забывают просматривать свои коробки. Во-вторых, откровенно говоря, их вообще мало что волнует по-настоящему. А женщины, как правило, заботятся обо всем и сразу. Они просто любят этот процесс.

А еще у мужчин в голове есть одна "коробка", о которой большинство женщин не подозревает. Это "пустая коробка". Это их любимая коробка. Если у мужчины есть шанс это сделать, он всегда получает из подсознания именно ее. Абсолютно пустой мозг не сранится ни с чем. Вот почему мужчины так любят рыбалку.

Эту способность мужчин "отключаться" подтвердили ученые из Университета Пенсильвании. Женщины же таким навыком не обладают.

Также женщинам не дано постигнуть прелесть "пустой коробки". Она сводит их с ума, поскольку ничто так не раздражает женщину, как человек, который сидит и ничего не делает.

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